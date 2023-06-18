DM узнала об отказе Абрамовича передать деньги от продажи «Челси» Украине

Абрамович отказывается подписывать распоряжение о выделении средств от продажи «Челси» Украине, поскольку хочет, чтобы часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Он создал фонд помощи «всем жертвам» в марте

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать распоряжение, чтобы средства от продажи британского футбольного клуба «Челси» были переданы Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в МИДе Великобритании.

Как пишет газета, Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Однако ни Лондон, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции, введенные в ответ на начало военной операции на Украине, говорится в материале. Это подтвердили собеседники издания в Форин-офисе.

Они отметили, что глава МИДа Британии Джеймс Клеверли на прошлой неделе сказал, что не может гарантировать, что средства будут выделены до ухода правительства на летние каникулы в июле. «Мы хотим быть уверены, что высвобождаемые деньги идут исключительно тем получателям, на которых они рассчитаны. Мне нужна полная уверенность в том, что это так», — приводит его слова Daily Mail.

Источник газеты, близкий к благотворительному фонду Абрамовича, сказал: «Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать Украине до того, как к концу года снова установятся суровые зимние условия, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет».

Ранее The Telegraph писал, что средства от продажи «Челси» остаются в «подвешенном состоянии», поскольку ЕС и Великобритания не могут договориться, как их целесообразнее потратить. По данным издания, Европейский союз настаивает, чтобы £2,3 млрд пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.

Газета напоминала, что Абрамович при продаже клуба договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь «всем жертвам конфликта на Украине».

Абрамович решил продать «Челси», которым владел с 2003 года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Сделка состоялась в прошлом мае.

После этого по поручению Абрамовича был сформирован благотворительный фонд, куда должны были поступить все средства с продажи «Челси». Предполагалось, что организация будет работать для помощи «всем пострадавшим» от военных действий на Украине. «Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснял бизнесмен.