DM узнала об отказе Абрамовича передать деньги от продажи «Челси» Украине
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать распоряжение, чтобы средства от продажи британского футбольного клуба «Челси» были переданы Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в МИДе Великобритании.
Как пишет газета, Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Однако ни Лондон, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции, введенные в ответ на начало военной операции на Украине, говорится в материале. Это подтвердили собеседники издания в Форин-офисе.
Они отметили, что глава МИДа Британии Джеймс Клеверли на прошлой неделе сказал, что не может гарантировать, что средства будут выделены до ухода правительства на летние каникулы в июле. «Мы хотим быть уверены, что высвобождаемые деньги идут исключительно тем получателям, на которых они рассчитаны. Мне нужна полная уверенность в том, что это так», — приводит его слова Daily Mail.
Источник газеты, близкий к благотворительному фонду Абрамовича, сказал: «Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать Украине до того, как к концу года снова установятся суровые зимние условия, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет».
Ранее The Telegraph писал, что средства от продажи «Челси» остаются в «подвешенном состоянии», поскольку ЕС и Великобритания не могут договориться, как их целесообразнее потратить. По данным издания, Европейский союз настаивает, чтобы £2,3 млрд пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.
Газета напоминала, что Абрамович при продаже клуба договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь «всем жертвам конфликта на Украине».
Абрамович решил продать «Челси», которым владел с 2003 года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Сделка состоялась в прошлом мае.
После этого по поручению Абрамовича был сформирован благотворительный фонд, куда должны были поступить все средства с продажи «Челси». Предполагалось, что организация будет работать для помощи «всем пострадавшим» от военных действий на Украине. «Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснял бизнесмен.