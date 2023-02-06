Представитель Абрамовича опроверг его назначение переговорщиком с Киевом

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что Владимир Путин закрытым указом назначил Романа Абрамовича переговорщиком по Украине

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бизнесмена Романа Абрамовича не назначали официальным представителем от России на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине, сообщила Forbes представитель бизнесмена.

О том, что президент Владимир Путин наделил закрытым указом Абрамовича статусом официального представителя России на таких переговорах, написал телеграм-канал «Образ будущего».

«Это ложная информация», — заявила представитель бизнесмена.

Прошлой весной, сразу после начала военной операции России на Украине, Москва и Киев провели несколько раундов переговоров об урегулировании. На встрече представителей двух стран в Стамбуле присутствовал Абрамович. Он не был официальным членом российской делегации, но участвовал в переговорном процессе на начальном этапе, указывали в Кремле. О том, что бизнесмен прикладывает усилия для урегулирования конфликта на Украине, говорил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Представитель Абрамовича не стал комментировать его участие в переговорном процессе.

Абрамович оказался среди российских бизнесменов, не попавших под санкции США (но попал под европейские и британские). The Wall Street Journal в марте прошлого года со ссылкой на источники писала, что не вводить их против предпринимателя Вашингтону посоветовал украинский президент Владимир Зеленский. Он счел, указывало издание, что Абрамович может стать посредником в переговорах.

Власти США надеялись, что посредничество Абрамовича поможет перейти к содержательным переговорам с Россией, однако сейчас относятся к бизнесмену «все более неоднозначно», сообщала WSJ в конце января. В разговоре с изданием советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил мнение, что Абрамович может сыграть определенную роль в некоторых вопросах, но уже не как посредник.