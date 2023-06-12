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«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после недельного ремонта
«Газпром» начал ежегодные профилактические работы на «Турецком поток» 5 июня. В компании сообщили, что сегодня транспортировка газа была возобновлена
«Газпром» GAZP ₽165,58 -0,36% Купить
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — сказано в сообщении.

Проведение планового технического обслуживания было согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отмечали ранее в «Газпроме». Во второй половине мая плановый ремонт также прошел на другом газопроводе, связывающем Россию с Турцией, — «Голубом потоке».

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность — 1213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»
«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»

Спустя полгода после начала российской спецоперации на Украине власти России и Турции усилили безопасность на газопроводах. Это произошло после того, как ФСБ сообщила о предотвращении теракта на «Южном потоке». Позднее в ФСБ уточнили, что «имеется в виду участок газотранспортной системы «Южный коридор», которая обеспечивает поставки газа с севера на юг России и подачу газа в том числе в экспортные «Турецкий поток» и «Голубой поток».

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До этого российский президент Владимир Путин обвинял Украину в подготовке теракта на «Турецком потоке», а «англосаксов» — в подрыве «Северных потоков». Власти США отвергли обвинения, указав, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его.

В мае Минобороны сообщало о попытке атаки украинских дронов на разведывательный корабль «Иван Хурс», выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов. Накануне Минобороны заявило об атаке дроном на контролирующий «Голубой поток» корабль «Приазовье». Все атаки были отбиты, российские корабли не пострадали, утверждали в министерстве.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Турецкий поток» ремонт Газпром
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