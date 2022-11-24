Кремль допустил, что Путин и Эрдоган усилят безопасность на газопроводе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривают усиление безопасности газопровода, по которому газ отправляется в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, рассматривают ли лидеры государств усиление защиты газопровода, Песков ответил утвердительно, подчеркнув, что такая потребность есть, потому что «существует потенциальная угроза».

24 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе, по которому «осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — спецслужба назвала его «Южным потоком». Позднее в ФСБ уточнили, что «имеется в виду участок газотранспортной системы «Южный коридор», которая обеспечивает поставки газа с севера на юг России и подачу газа в том числе в экспортные «Турецкий поток» и «Голубой поток».

10 октября Путин обвинил Украину в подготовке теракта на «Турецком потоке».

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12 октября Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. «По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 млрд куб. м газа. Не такой уж большой объем, но приличный. <...> Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию», — пояснил он.

Эрдоган впоследствии сообщил, что договорился с Путиным о создании газового хаба. По его словам, стороны поручили профильным ведомствам начать проработку проекта. В ноябре министр энергетики Турции Фатих Донмез сказал, что Анкара начала переговоры с потенциальными поставщиками для топливного хаба. По его прогнозам, в январе-феврале пройдет конференция на эту тему.