«Газпром» на неделю остановит «Турецкий поток» на плановое обслуживание

Газопровод «Турецкий поток» будет остановлен с 5 по 12 июня на плановое обслуживание

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Газопровод «Турецкий поток» закроют на плановое техническое обслуживание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Газпрома».

Его работа будет приостановлена с 5 по 12 июня. Техническое обслуживание проводится каждый год. «Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — сообщили в компании.

Там указали, что даты обслуживания были согласованы «всеми заинтересованными сторонами заблаговременно».

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Через него может поставляться до 31,5 млрд куб. м газа в год. По газопроводу поставки идут в Турцию и страны Юго-Восточной Европы.