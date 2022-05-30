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«Газпром» сообщил о возобновлении поставок в Турцию по «Голубому потоку»

Поставки газа по «Голубому потоку» возобновлены. С 17 мая на трубопроводе проходили плановые работы
«Газпром» GAZP ₽297,35 +0,97% Купить
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия возобновила поставки газа в Турцию по трубопроводу «Голубой поток» после завершения планового обслуживания, сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».

«Комплекс плановых работ на объектах газопровода «Голубой поток» завершен. Поставки газа сегодня возобновлены», — сказали в ней.

Плановые работы на объектах магистрали, предусматривающие сокращение и приостановку поставок, проводились с 17 по 30 мая.

«Проведение комплекса плановых работ в указанные сроки было запланировано еще в 2021 году. И компания, и ее потребители учитывают остановку газопровода в своих планах», — добавили в «Газпроме».

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

По итогам 2021 года по «Голубому потоку» было поставлено в Турцию 15,98 млрд куб. м газа, что стало максимумом с начала эксплуатации трубопровода в 2003 году, сообщал «Газпром экспорт». Рост поставок по газопроводу совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м.

«Голубой поток» проходит по дну Черного моря и предназначен для прямых поставок российского газа в Турцию, минуя третьи страны. Его общая протяженность составляет 1213 км.

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Строительство газопровода завершилось в декабре 2002 года, в феврале 2003-го начались коммерческие поставки газа. Основным партнером «Газпрома» в ходе строительства «Голубого потока» выступала итальянская компания Eni.

В начале марта она сообщила, что намерена продать свою долю в 50% в «Голубом потоке». «Нынешнее присутствие Eni в России незначительно», а совместные предприятия с российским энергетическим гигантом «Роснефтью», связанные с лицензиями на разведку в Арктике, «уже заморожены на годы» из-за санкций, введенных в отношении России с 2014 года, пояснил пресс-секретарь Eni.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Голубой поток» поставки газа российский газ Турция
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