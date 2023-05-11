Авиакомпания Red Wings запросила разрешения на полеты в Грузию

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Российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на выполнение полетов в Грузию после снятия запрета на них. Об этом говорится в материалах межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, опубликованным на сайте Росавиации.

В файле с материалами есть пометка, что его содержание — это «временный алгоритм».

Сейчас постоянные допуски к рейсам между Москвой и Тбилиси имеют «Аэрофлот» — 14 раз в неделю и Nordwind — семь раз в неделю. Временный допуск есть также на этом направлении у авиакомпании «Азимут» с максимальной частотой семь раз в неделю. Однако общее количество рейсов по этому направлению не должно превышать 21 в неделю. Red Wings хочет также получить право летать по этому маршруту.

Кроме того, авиакомпания подала заявку на полеты по маршрутам Самара — Тбилиси и Казань — Тбилиси. Сейчас на этих линиях имеют право работать по три авиакомпании. Из Самары: «Уральские авиалинии», «ЮВТ Аэро» и «Смартавиа», а из Казани — «ЮВТ Аэро», «Победа» и Nordwind. Максимальное количество рейсов по каждому из маршрутов — семь раз в неделю.

Заседание межведомственной комиссии назначено на 12 мая 2023 года.

Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. 10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о снятии с 15 мая запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Минтранс России после этого сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

До приостановки авиасообщения из России в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр» и «Победа». Российские самолеты среди этих компаний есть у «Аэрофлота» и Red Wings.

По данным на сайте Red Wings, основу ее авиапарка составляют 19 российских лайнеров Sukhoi Superjet (SSJ100).

Евросоюз призвал Грузию соблюдать санкции в отношении России и не пускать российские самолеты на свою территорию. «Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.