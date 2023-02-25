Польша заявила о прекращении поставок нефти из России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:23
Фанаты ульяновской «Волги» бросили банан в темнокожего игрока «Зенита» Спорт, 17:20
В Санкт-Петербурге арестовали выстрелившего в ОМОНовца мужчину Общество, 17:05
В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона Политика, 17:01
Легионер ЦСКА пожаловался на морозы во время матча Кубка России Спорт, 16:45
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:39
Польша заявила о прекращении поставок нефти из России Бизнес, 16:29
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Зенит» разгромил «Волгу» и вышел в следующий раунд Кубка России Спорт, 16:28
Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км Политика, 16:25
Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве Политика, 16:19
В центре Москвы лошадь умерла после удара током Общество, 16:10
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:55
МИД отказал Швейцарии в роли посредника по Украине из-за санкций Политика, 15:41
В Тобольске школьника арестовали за попытку поджечь военкомат Общество, 15:37
Бизнес ,  
0 

Польша заявила о прекращении поставок нефти из России

Польская Orlen: Россия прекратила поставки нефти в страну
Польша получала 10% нефти из России, но благодаря диверсификации поставщиков сможет заместить не поступающее теперь топливо, отметил глава Orlen
BRENT BRENT $82,23 0%
«Транснефть» TRNFP ₽90 900 +0,06% Купить
Даниэль Обайтек
Даниэль Обайтек (Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Польшу прекратила поступать нефть из России, сообщил в Twitter глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России и мы заменим его нефтью с других направлений», — написал он. Подробности о том, как Варшава закупает нефть, Обайтек пообещал предоставить во вторник, 28 февраля, на специальной конференции.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Польша заявила о прекращении поставок нефти из России
Польша заявила о прекращении поставок нефти из России

С декабря ЕС ввел эмбарго на морские поставки российской нефти, таким образом, она поступала в Европу только по нефтепроводу «Дружба», северная ветка которого идет через Польшу в Германию. В Еврокомиссии сообщили в феврале, что в целом импорт нефти из России в ЕС стал меньше на 90%.

Bloomberg в начале февраля сообщал, что Варшава в этом месяце намерена вдвое сократить поставки нефти по «Дружбе» из России: с 500 тыс. т в январе до 220 тыс. т. В Orlen тогда сообщили агентству, что будут получать не от российских поставщиков 90% этого топлива. «Транснефть» в декабре прошлого года сообщала о заявке Orlen на 3 млн т российской нефти в 2023 году.

Агентство отмечало, что снижение объемов поставок связано с отказом Orlen продлить один из истекающих контрактов с Россией, таким образом, действующим оставался только один.

Читайте на РБК Pro
Прыгай — заработаешь больше: почему поколения Y и Z выбирают джоб-хоппинг
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов

В ноябре 2022 года Варшава заявила о необходимости введения санкций против обеих веток «Дружбы» (южная идет в Чехию, Венгрию и Словакию). Reuters указывал, что так Польша хотела бы избежать выплаты штрафа за возможный разрыв контракта на поставки из России.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Серова
Польша нефть российская нефть «Дружба»
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о продаже Россией нефти «намного выше» предельной цены
Политика
В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти
Политика
В Брюсселе заявили о снижении на 90% импорта российской нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter