«Транснефть» объяснила прекращение прокачки в Польшу

В «Транснефти» заявили, что маршрутные поручения на прокачку сырья на польские НПЗ и оплата транзита не были оформлены и поставок в Польшу нет в экспортном графике. Варшава 25 февраля заявила, что не получает нефть из России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» в конце февраля должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы, но прекратила транспортировку из-за отсутствия оплаты, сообщил ТАСС представитель компании Игорь Демин.

Он пояснил, что «Транснефть» транспортирует сырье за границу на основании экспортного графика, который утверждает Минэнерго, и маршрутных поручений, оформляемых грузоотправителем. «Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были», — сказал Демин. Кроме того, по его словам, в график внесли поправки, «исключающие поставки для польских потребителей».

25 февраля о прекращении транспортировки из России сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек. По его словам, из России поступало только 10% сырья, и Варшаве есть чем его заменить.

В декабре вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти; сырье поступало в Европу только по нефтепроводу «Дружба», северная ветка которого идет через Польшу в Германию. По южной части трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию.

Польша еще в прошлом году обещала прекратить импорт российской нефти. В Министерстве климата страны хотели добиться санкций ЕС против северной нитки «Дружбы», чтобы Варшава могла расторгнуть действующие контракты без штрафов, писал Bloomberg (у Orlen до конца 2024 года заключен с «Транснефтью» контракт на 200 тыс. т нефти в месяц). Однако в конце декабря «Транснефть» сообщила, что получила от Польши заявку на прокачку.

В начале февраля Bloomberg передавал, что Варшава в этом месяце намерена вдвое сократить поставки нефти по «Дружбе» из России: с 500 тыс. т в январе до 220 тыс. т.