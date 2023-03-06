Польша подаст в суд на Россию из-за «Дружбы»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
В Польше предупредили о кризисе из-за «демографического метеорита» Экономика, 13:10
«Газпромбанк Лизинг» рассказал о новом лимите субсидий на электрокары Пресс-релиз, 13:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 12:57
Путин созвонился с Токаевым Политика, 12:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:50
В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8 Общество, 12:49
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:48
Кремль сообщил об обсуждении Путиным с Совбезом атаки в Брянской области Политика, 12:47
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 12:47
Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области Политика, 12:40
Балицкий заявил о планах обсудить с Путиным статус добровольцев Политика, 12:40
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:34
Как отразить в отчетности покупку уходящей из России иностранной компании Pro, 12:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Польша подаст в суд на Россию из-за «Дружбы»

Глава Orlen Обайтек: Польша потребует компенсаций от России из-за нефти по «Дружбе»
«Транснефть» объяснила остановку прокачки нефти в Польшу отсутствием оплаты, в Варшаве решили подать в суд и потребовать компенсацию. Польша ранее искала возможность разорвать контракт на поставки без ввода штрафных санкций
«Татнефть» TATN ₽337,8 +0,87% Купить
«Транснефть» TRNFP ₽91 650 -0,05% Купить
BRENT BRENT $86,49 +1,03%
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Польская нефтеперерабатывающая компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen потребует от российской стороны компенсаций за прекращение поставок по трубопроводу «Дружба», заявил глава концерна Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet.

«Русские перестали качать нефть в Польшу <...>, так что теперь мы подаем в суд и предъявляем претензии», — сказал он и не пояснил сумму возможной компенсации, указав, что не может разглашать детали контрактов (цитата по Reuters).

РБК направил запросы в пресс-службы «Транснефти» и «Татнефти».

Об остановке Россией экспорта нефти в Польшу Обайтек рассказал в конце февраля. Он отметил, что из России поступало только 10% топлива, его смогут заменить поставки от других экспортеров. В «Транснефти» (оператор «Дружбы») поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: «маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были».

Польша ранее отказалась продлевать контракт с «Роснефтью», который действовал до конца 2022 года, в силе осталось лишь соглашение с «Татнефтью» о поставках до 2024-го. По данным Bloomberg, так Варшава пыталась сократить нефтяной импорт из России.

Польша ранее пыталась добиться введения санкций против трубопровода «Дружба», чтобы иметь юридические основания для досрочного расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций. К тому времени PKN Orlen уже сократила зависимость от нефти из России до 30%, заместив ее экспортом из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.

Читайте на РБК Pro
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Тошнота и тотальный контроль: на что жалуются работающие в метавселенных
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет

Вместе с тем источники «Коммерсанта» в ноябре говорили, что Orlen договорился с «Транснефтью» о поставках 3 млн т нефти в 2023 году. В российской компании подтвердили получение заявок от потребителей Польши на этот год, отказавшись комментировать конкретные компании и объемы.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Екатерина Костина
Польша экспорт нефти «Дружба» нефть суд Транснефть PKN Orlen
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Германия анонсировала учения с США и Польшей как сигнал Путину
Политика
Саудовская Аравия повысила надбавку к цене на нефть в Европу на 20%
Политика
Bloomberg сообщил, что в 2023 году «жажду нефти будет трудно утолить»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter