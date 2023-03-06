Польша подаст в суд на Россию из-за «Дружбы»

«Транснефть» объяснила остановку прокачки нефти в Польшу отсутствием оплаты, в Варшаве решили подать в суд и потребовать компенсацию. Польша ранее искала возможность разорвать контракт на поставки без ввода штрафных санкций

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Польская нефтеперерабатывающая компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen потребует от российской стороны компенсаций за прекращение поставок по трубопроводу «Дружба», заявил глава концерна Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet.

«Русские перестали качать нефть в Польшу <...>, так что теперь мы подаем в суд и предъявляем претензии», — сказал он и не пояснил сумму возможной компенсации, указав, что не может разглашать детали контрактов (цитата по Reuters).

РБК направил запросы в пресс-службы «Транснефти» и «Татнефти».

Об остановке Россией экспорта нефти в Польшу Обайтек рассказал в конце февраля. Он отметил, что из России поступало только 10% топлива, его смогут заменить поставки от других экспортеров. В «Транснефти» (оператор «Дружбы») поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: «маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были».

Польша ранее отказалась продлевать контракт с «Роснефтью», который действовал до конца 2022 года, в силе осталось лишь соглашение с «Татнефтью» о поставках до 2024-го. По данным Bloomberg, так Варшава пыталась сократить нефтяной импорт из России.

Польша ранее пыталась добиться введения санкций против трубопровода «Дружба», чтобы иметь юридические основания для досрочного расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций. К тому времени PKN Orlen уже сократила зависимость от нефти из России до 30%, заместив ее экспортом из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.

Вместе с тем источники «Коммерсанта» в ноябре говорили, что Orlen договорился с «Транснефтью» о поставках 3 млн т нефти в 2023 году. В российской компании подтвердили получение заявок от потребителей Польши на этот год, отказавшись комментировать конкретные компании и объемы.