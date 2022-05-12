Bloomberg узнал о подготовке Eni к оплате за газ по условиям России
Итальянская энергетическая компания Eni ведет подготовительную работу к открытиям рублевого счета в Газпромбанке для конвертации оплаты за газ в российскую валюту, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
Собеседники агентства отметили, что этот шаг является для Eni мерой предосторожности, поскольку компания продолжает добиваться от властей Италии и Евросоюза прояснений относительно допустимых действий по вопросу оплаты поставок российского газа.
Как отмечает Bloomberg, немецкая компания Uniper SE, закупающая большие объемы топлива у России, также сообщила, что может продолжать закупку газа у Москвы без нарушения санкций.
Представители нескольких стран Евросоюза требовали от Брюсселя более четких указаний относительно допустимых и недопустимых вариантов покупки газа у России, настаивая, что нынешние инструкции слишком двусмысленны, говорили источники Bloomberg.
Ряд стран, по их словам, требуют разъяснений, что у покупателей российского газа нет никаких обходных путей для принятия условий Москвы. В частности, пишет агентство, Варшава считает избирательное толкование указаний российского руководства инструментом для раскола солидарности в Евросоюзе.
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