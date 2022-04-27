Bloomberg узнал о планах итальянской Eni открыть рублевый счет
Итальянская энергетическая корпорация Eni планирует открыть рублевый счет в Газпромбанке, пока компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте, сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
Открытие рублевого счета может позволить компании выполнить требование России о новом формате платежей за газ, однако пока этот шаг носит предупредительный характер, указали собеседники агентства. Bloomberg пишет, что Eni обращается к правительствам Италии и Евросоюза для дополнительных пояснений о возможности и условиях использования таких счетов для оплаты российского газа.
Следующий платеж Eni за газ из России состоится не раньше второй половины мая, указывает Bloomberg.
В конце марта глава Eni Клаудио Дескальци назвал оплату российского газа в рублях невозможным. «Стало очень сложно покупать его, платить за него, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — пояснил он. Дескальци указал, что Россия не может в одностороннем порядке менять схему оплаты за поставки топлива, это решение должно быть отражено в соглашении сторон.
Поставки российского газа покрывают 40% потребностей Италии в этом топливе, однако теперь в Риме намерены диверсифицировать поставщиков, чтобы не допустить дефицита энергоресурсов, писала в начале апреля газета La Repubblica, указав на попытки властей страны найти других экспортеров газа.
Тогда же глава итальянского МИДа Луиджи ди Майо посетил Азербайджан и встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым, который отметил значительные торговые связи между Римом и Баку. «Уверен, что в этом году данный показатель увеличится за счет роста поставок азербайджанского газа в Италию», — сказал Алиев.
В начале марта Ди Майо сообщил Bloomberg, что Рим не поддастся «шантажу» со стороны Москвы в энергетической сфере, и заверил, что Италия готова к последствиям ограничительных мер против России. В российском МИДе тогда отвергли обвинения в шантаже.
По данным «Газпрома», Италия в 2020 году заняла второе место среди европейских стран по объему закупленного газа, в страну поставили 20,8 млрд куб. м. Больший объем закупила только Германия — 45,89 млрд куб. м.
В середине марта Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой российской нефти. В компании также сообщили о намерении продать свою долю (50%) в проекте газопровода «Голубой поток», он соединяет Россию и Турцию. Вторая половина акций проекта принадлежит «Газпрому».
О переводе платежей за поставки российского газа в рубли заявил в конце марта президент Владимир Путин, он обосновал свое решение стремлением отказаться от «использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют». «Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — утверждал он.
Путин поручил применять эту меру к странам из списка «недружественных» к России, туда входят Италия, остальные страны Евросоюза, США, Украина, Черногория, Микронезия и другие. В Германии, Франции, Великобритании и ряде других европейских стран власти уже заявили, что не намерены соблюдать требование России. В Еврокомиссии подчеркнули, что следование условиям Москвы в этом вопросе станет нарушением санкций.
Платить за газ в российской валюте ранее также отказались в Болгарии и Польше, «Газпром» уведомил о приостановке поставок топлива в эти страны в связи с «неоплатой в рублях».