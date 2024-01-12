На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу из-за «инцидента»

Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановил работу технологической установки. Что именно произошло, на предприятии не уточнили. В декабре там произошел пожар

Фото: nnos.lukoil.ru

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановил работу технологической установки из-за «инцидента», сообщается на сайте компании.

В ЛУКОЙЛе не уточнили, что конкретно произошло на НПЗ.

В компании заявили, что работают над скорейшим восстановлением «нормального производственного режима» НПЗ и удовлетворением «потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

21 декабря НПЗ сообщал о ликвидации пожара на технологической установке. На предприятии тогда отметили, что пострадавших и экологического ущерба нет, завод работает в штатном режиме.

Завод в Кстово был введен в эксплуатацию в 1958 году, в 2001 году он вошел в состав ЛУКОЙЛа. Предприятие перерабатывает нефтяные смеси из Западной Сибири и Татарстана, сырье туда поступает по нефтепроводам Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут— Полоцк. Его установленная мощность — 17 млн т в год.

В феврале прошлого года на этом же заводе ЛУКОЙЛа возник пожар. МЧС сообщало, что огонь был потушен на площади 10 кв. м. На предприятии говорили, что произошло задымление на установке коксования. Прокуратура тогда начала проверку.