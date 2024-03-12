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На заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде остановили работу из-за «инцидента»

ЛУКОЙЛ: работа техустановки на нижегородском НПЗ остановлена из-за инцидента
ЛУКОЙЛ LKOH ₽7 560 Купить
&laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В 07:24 ТАСС аннулировал сообщение об инциденте на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа с заголовком «Лукойл» временно остановил работу установки на Нижегородском НПЗ», агентство сообщило, что оно было выпущено ошибочно.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал ранее губернатор Глеб Никитин. Предварительно, пострадавших нет.

Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн т нефти в год. На заводе есть пять основных производств: производство моторных топлив, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.

ЛУКОЙЛ заявил о штатной работе волгоградского НПЗ после атаки дронов
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Объявление об инциденте компания делала два месяца назад — в середине января. Как выяснил «Коммерсантъ», на нижегородском заводе компании установлено две установки каталитического крекинга, тогда была приостановлена работа одной их них в связи с поломкой компрессорного оборудования зарубежного производства.

Собеседники издания указывали, что завод планировал завершить ремонтные работы до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций Запада. Установки ввели в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах, в январе из строя вышла более старая установка, пишет издание. Но аналогичная авария произошла 26 декабря 2023 года и на второй установке, однако ее удалось запустить на меньшей мощности, рассказывали источники «Коммерсанта».

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