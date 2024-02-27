Эксперты оценили эффект для рынка топлива от запрета экспорта бензина

Правительство перед сезоном роста спроса вновь решило временно запретить экспорт бензина и повысить продажи дизеля на бирже. Опрошенные РБК эксперты не наблюдают кризис на рынке, но превентивную меру считают оправданной

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта 2024-го и увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже с 12,5 до 16%.

Предложение временно запретить экспорт бензина и повысить норматив продаж дизтоплива внес вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса, который связан с весенними полевыми работами, плановыми ремонтами на НПЗ, а также отпусками. Поэтому для «нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты» следует принять такие меры.



Временный запрет на экспорт бензина не будет касаться согласованных поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

РБК направил запрос в крупнейшие российские нефтяные компании.

Правительство уже запрещало экспорт топлива в прошлом году. В сентябре оно ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен. Но уже в ноябре эта мера была отменена. В Минэнерго пояснили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

Превентивная мера

Эксперты сходятся во мнении, что признаков кризиса на топливном рынке России, даже с учетом внеплановых остановок на нескольких НПЗ, не наблюдается. Но превентивные меры они все равно считают позитивными и направленными на то, чтобы поддержать баланс спроса и предложения.

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики: «Россия крайне профицитна с точки зрения производства нефтепродуктов вообще и бензинов в частности. Вынужденное снижение производства не вызвало перебоев с поставками на внутренний рынок, так как на него пошла часть экспортных объемов. Но сложившаяся ситуация создавала дополнительный спрос. Пока это не является проблемой, так как приводит лишь к сокращению маржи автозаправщиков. Но в период повышенного спроса и вывода нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты текущее положение могло бы привести к новому ценовому кризису. Видимо, чтобы его избежать, и вводится запрет. То есть он направлен в первую очередь, насколько можно судить, не на поддержание стабильности поставок автобензинов на внутренний рынок, а на повышение уверенности оптовых покупателей».

«Россия крайне профицитна с точки зрения производства нефтепродуктов вообще и бензинов в частности. Вынужденное снижение производства не вызвало перебоев с поставками на внутренний рынок, так как на него пошла часть экспортных объемов. Но сложившаяся ситуация создавала дополнительный спрос. Пока это не является проблемой, так как приводит лишь к сокращению маржи автозаправщиков. Но в период повышенного спроса и вывода нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты текущее положение могло бы привести к новому ценовому кризису. Видимо, чтобы его избежать, и вводится запрет. То есть он направлен в первую очередь, насколько можно судить, не на поддержание стабильности поставок автобензинов на внутренний рынок, а на повышение уверенности оптовых покупателей». Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Петролеум Трейдинг»: «Текущую ситуацию на рынке, на мой взгляд, рассматривать как критическую преждевременно, но правительство, очевидно, учло критику прошлого года, поэтому решило предпринять упреждающие шаги. Действительно рассогласование циклов составляет проблему: с одной стороны повышение спроса с началом теплого сезона, с другой — плановые ремонты. Но текущие объемы, которые продаются, на мой взгляд, достаточны для покрытия внутреннего спроса. Тем не менее охладить эмоциональный пыл, который приводит к тому, что биржевые котировки бензина продолжают свой рост уже несколько недель подряд, нужно».

«Текущую ситуацию на рынке, на мой взгляд, рассматривать как критическую преждевременно, но правительство, очевидно, учло критику прошлого года, поэтому решило предпринять упреждающие шаги. Действительно рассогласование циклов составляет проблему: с одной стороны повышение спроса с началом теплого сезона, с другой — плановые ремонты. Но текущие объемы, которые продаются, на мой взгляд, достаточны для покрытия внутреннего спроса. Тем не менее охладить эмоциональный пыл, который приводит к тому, что биржевые котировки бензина продолжают свой рост уже несколько недель подряд, нужно». Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»: «Правительство превентивно начало гасить возможные кризисные явления на топливном рынке, это очень хорошо. Запрет на экспорт бензина — правильно. Рост объема продаж дизеля — тоже. Это, на самом деле, та мера, которая стабилизирует рынок. Она превентивная и направлена, в первую очередь, на сельхозпроизводителей перед началом посевного сезона. Тем не менее до сих пор нерешенным остается вопрос с публикацией графиков ремонтов НПЗ. Кроме того, одновременно со спотовым рынком необходимы качественные показатели роста срочного рынка. Ну и ключевой момент, мы до сих порт не видим решения об организации биржевой торговли нефтепродуктами на российской бирже для экспорта за рубли».

«Правительство превентивно начало гасить возможные кризисные явления на топливном рынке, это очень хорошо. Запрет на экспорт бензина — правильно. Рост объема продаж дизеля — тоже. Это, на самом деле, та мера, которая стабилизирует рынок. Она превентивная и направлена, в первую очередь, на сельхозпроизводителей перед началом посевного сезона. Тем не менее до сих пор нерешенным остается вопрос с публикацией графиков ремонтов НПЗ. Кроме того, одновременно со спотовым рынком необходимы качественные показатели роста срочного рынка. Ну и ключевой момент, мы до сих порт не видим решения об организации биржевой торговли нефтепродуктами на российской бирже для экспорта за рубли». Наталия Пырьева, аналитик компании «Цифра брокер»: «С точки зрения поддержки внутреннего потребления — это, безусловно, позитивный сигнал, и внешняя конъюнктура сейчас позволяет правительству пойти на этот шаг, поскольку из-за сложностей в работе российских НПЗ объем переработки снизился, поэтому временный запрет на экспорт позволит удовлетворить сезонно высокий внутренний спрос без необходимости намеренного сокращения объемов переработки. В данный момент острой необходимости в запрете экспорта нет, но это мера на опережение, чтобы в пик сезона не произошло дефицита топлива, который спровоцировал бы резкий рост цен на бензин в России».

«С точки зрения поддержки внутреннего потребления — это, безусловно, позитивный сигнал, и внешняя конъюнктура сейчас позволяет правительству пойти на этот шаг, поскольку из-за сложностей в работе российских НПЗ объем переработки снизился, поэтому временный запрет на экспорт позволит удовлетворить сезонно высокий внутренний спрос без необходимости намеренного сокращения объемов переработки. В данный момент острой необходимости в запрете экспорта нет, но это мера на опережение, чтобы в пик сезона не произошло дефицита топлива, который спровоцировал бы резкий рост цен на бензин в России». Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: «Безусловно, это очень эффективная мера для регулирования цен. Эффект будет заключаться в том, что, прежде всего, оптовые цены снизятся ориентировочно до менее 40 тыс. руб за тонну — то, что мы видели еще в декабре 2023 года до очередной волны роста цен на бензины и дизель. Если удастся стабилизировать оптовые цены на этом уровне, то с определенным лагом цены в рознице также пойдут вниз и перестанут расти».

«Безусловно, это очень эффективная мера для регулирования цен. Эффект будет заключаться в том, что, прежде всего, оптовые цены снизятся ориентировочно до менее 40 тыс. руб за тонну — то, что мы видели еще в декабре 2023 года до очередной волны роста цен на бензины и дизель. Если удастся стабилизировать оптовые цены на этом уровне, то с определенным лагом цены в рознице также пойдут вниз и перестанут расти». Никита Блохин, старший аналитик Альфа-Банка: «Мы считаем принятые меры закономерными и достаточными для стабилизации цен на домашнем рынке, поскольку производство бензина в стране исторически превышает средние объемы потребления даже в сезон пикового спроса. Ограничение экспорта бензина приведет к формированию профицита моторного топлива в стране, что окажет сдерживающий эффект на биржевые цены. Это, в свою очередь, позволит стабилизировать топливный рынок в преддверии сезонного роста спроса, а в долгосрочной перспективе может способствовать коррекции оптовых цен. Опять же, увеличение нормы продаж дизеля на бирже также станет очередным шагом правительства в направлении сдерживания биржевых цен. При этом постепенное удорожание летнего дизеля в условиях перехода с зимнего топлива — вполне закономерное явление на рынке в демисезон. На наш взгляд, в данном случае государство принимает превентивные меры, чтобы исключить дополнительный эффект воздействия на цены со стороны возможного дефицита или снижения коммерческих топлива в стране».

В Альфа-Банке отмечают, что экспорт бензина в целом с декабря демонстрирует тенденцию к снижению. По последним данным, он упал почти на 37% год к году, обеспечив семипроцентный рост поставок топлива на домашний рынок. «Это стало возможно благодаря неформальной директиве правительства, призывающей нефтяные компании нарастить поставки на внутренний рынок после аварии на Нижегородском НПЗ «Лукойла», обеспечивающего почти 15% потребления моторного топлива в стране. По нашим расчетам, в марте порядка 80 тыс. баррелей бензина в сутки хлынет на домашний рынок, что обеспечит его достаточное насыщение для стабилизации цен», — прогнозирует Блохин.

Возможные риски

Эксперты, не смотря на оптимизм своих прогнозов, предупреждают о возможных последствиях долгосрочного запрета на экспорт бензина, поскольку эта мера не является рыночной. Миронюк, например, предполагает, что интерес к наращиванию производства, к инвестициям в отрасль, да и просто к поддержанию текущего уровня переработки может снижаться, поскольку падает маржинальность.

«И при стабилизации цен маржинальность все равно продолжит падение, — связано это с ростом издержек по широкому кругу статей расходов. Таким образом в долгосрочной перспективе это будет негативно для рынка, поскольку может упасть производство, и при открытии рынка экспортный потенциал нарастить будет достаточно сложно. Но в то же время, конечно, мера закрывает экспорт лишь для стран дальнего зарубежья, а для других стран по-прежнему доступна покупка российского бензина и дизеля», — отмечает он.

Дьяченко предупреждает, что полное прекращение экспорта может оказаться рискованным, поскольку это сильно повлияет на общую экономику отрасли. «Продолжительные периоды снижения возможности реализации и получения прибыли от переработки вынуждает компании снижать добычу. В совокупности это все будет, конечно же, сказываться не просто на доходах бюджета, а вообще на экономике, поскольку активность в добывающей и перерабатывающей отрасли по цепочке порождает активность в смежных отраслях», — поясняетт эксперт.

Что касается экспортных доходов России, то в Альфа-Банке значительного влияния на этот показатель от временного запрета экспорта бензина не ждут. «Поскольку бензин не является ключевой статьей продуктового экспорта (более 90% производимых объемов потребляется внутри России), мы не ожидаем существенного влияния инициативы правительства на объемы экспорта жидких углеводородов. Даже если исключить нефть, среди продуктовой линейки Россия, в первую очередь, экспортирует дизель и авиакеросин, а также мазут. Выпадающие объемы экспорта вполне могут быть замещены ростом поставок прямогонного бензина (нафты) за рубеж либо экспортом сырой нефти, что, на наш взгляд, не окажет значительного влияния на экспортные доходы», — заключил Блохин.