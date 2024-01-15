«Ъ» связал аварию на заводе ЛУКОЙЛа с последствиями санкций
Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановил работу одной из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования иностранного производства, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что завод планирует завершить ремонтные работы до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций Запада.
О приостановке работы технологической установки ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стало известно 12 января. В компании назвали произошедшее инцидентом, не уточнив при этом, что конкретно случилось на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В ЛУКОЙЛе заявляли, что работают над скорейшим восстановлением «нормального производственного режима» НПЗ и удовлетворением «потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».
Источники «Коммерсанта» объяснили аварию поломкой компрессорного оборудования иностранного производства, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. По данным собеседников издания, компания планирует завершить ремонтные работы до весны. В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались комментировать эту информацию.
По данным «Ъ», на нижегородском НПЗ стоят две установки каталитического крекинга, позволяющие выпускать высокооктановый бензин. Их ввели в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. На данный момент из строя вышла более старая установка, пишет издание. Однако аналогичная авария произошла 26 декабря 2023 года и на второй установке, однако ее удалось запустить на меньшей мощности, сообщили источники «Коммерсанта».
21 декабря 2023 года пресс-служба ЛУКОЙЛА сообщала о пожаре на одной из установок. На предприятии тогда отметили, что пострадавших и экологического ущерба нет, завод продолжил работать в штатном режиме.
Нижегородский НПЗ в 2022 году осуществил переработку порядка 15 млн т нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки в России, пишет «Ъ». Издание отмечает, что нынешняя авария может спровоцировать выпадение производства значительного объема высокооктанового топлива.