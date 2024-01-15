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«Ъ» связал аварию на заводе ЛУКОЙЛа с последствиями санкций

«Ъ»: авария на заводе ЛУКОЙЛа связана с выходом из строя импортного оборудования
Причиной приостановки работы нижегородского завода ЛУКОЙЛа стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно быстро заменить из-за санкций, пишет «Ъ». В компании планируют завершить его ремонт до весны
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Завод ООО &laquo;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез&raquo;
Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приостановил работу одной из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования иностранного производства, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что завод планирует завершить ремонтные работы до весны, однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно из-за санкций Запада.

О приостановке работы технологической установки ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стало известно 12 января. В компании назвали произошедшее инцидентом, не уточнив при этом, что конкретно случилось на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В ЛУКОЙЛе заявляли, что работают над скорейшим восстановлением «нормального производственного режима» НПЗ и удовлетворением «потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

Источники «Коммерсанта» объяснили аварию поломкой компрессорного оборудования иностранного производства, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. По данным собеседников издания, компания планирует завершить ремонтные работы до весны. В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались комментировать эту информацию.

По данным «Ъ», на нижегородском НПЗ стоят две установки каталитического крекинга, позволяющие выпускать высокооктановый бензин. Их ввели в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. На данный момент из строя вышла более старая установка, пишет издание. Однако аналогичная авария произошла 26 декабря 2023 года и на второй установке, однако ее удалось запустить на меньшей мощности, сообщили источники «Коммерсанта».

21 декабря 2023 года пресс-служба ЛУКОЙЛА сообщала о пожаре на одной из установок. На предприятии тогда отметили, что пострадавших и экологического ущерба нет, завод продолжил работать в штатном режиме.

Нижегородский НПЗ в 2022 году осуществил переработку порядка 15 млн т нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки в России, пишет «Ъ». Издание отмечает, что нынешняя авария может спровоцировать выпадение производства значительного объема высокооктанового топлива.

На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу из-за «инцидента»
Общество
Фото:nnos.lukoil.ru
ЛУКОЙЛ с 10 января остановил продажи АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), что привело к росту стоимости топлива. По данным источников «Ъ», нефтекомпания планирует таким образом обеспечить топливом свои автозаправочные станции, и пока данная тактика не является проблемой из-за сезонного снижения спроса. В европейской части России с начала 2024 года АИ-95 и АИ-92 на СПбМТСБ подорожали на 2,5% и 3,2%, до 43,4 тыс. и 40,6 тыс. руб. за тонну соответственно.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия ЛУКОЙЛ Нижний Новгород санкции против России нефть
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