Как пандемия и запреты на полеты повлияют на туризм. 5 главных вопросов

О каком масштабе проблемы идет речь

Закрытые для авиасообщения направления входят в число популярных у российских туристов. Из 34,6 млн туристических поездок, которые россияне, согласно данным Росстата, совершили в январе-сентябре 2019-го за рубеж, 15,6% или 5,4 млн приходилось на долю Китая, Италии, Германии, Испании, Франции, Израиля и Южной Кореи (турпоток в Иран, с которым также закрыто авиасообщение, незначительный). Эта цифра сопоставима с потоком в Турцию — самую популярную у россиян страну отдыха: за девять месяцев 2019 года они совершили туда 5,7 млн турпоездок.

Согласно данным погранслужбы ФСБ за весь 2019-й (фиксирует количество выехавших за рубеж граждан России и цели их выезда, включая туристические, частные, деловые и иные) за границу выехало 48 млн человек:

Китай — 2,6 млн (в том числе 929,9 тыс. с туристическими целями)

Италию в прошлом году посетили — 1,3 млн россиян (966,9 тыс.)

Германию — 1,4 млн (755 тыс. туристов)

Испанию — 1 млн (821 млн туристов)

Францию — 579,3 тыс. (407,6 тыс. туристов)

Израиль — 392,6 тыс. (238 тыс. туристы)

Южную Корею — 323,7 тыс. (167 тыс. туристы)

Весной европейские страны менее востребованы у туристов, особой популярностью традиционно пользуется отдых в Азии — Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке и Индии, отмечает руководитель отдела по связям с общественностью Anex Tour Алена Хитрова. Основной спрос на отдых в Италии у Anex Tour приходился на экскурсионный или пляжный отдых преимущественно с мая по сентябрь — в марте 2019 года на ее долю приходилось 0,5% продаж туроператора. В Испанию экскурсионные поездки и высокий пляжный сезон начинаются со второй половины мая, а в марте востребованы горнолыжные туры в Андорру с перелетом до Барселоны (доля Испании в марте 2019 года составляла 1% продаж, а в целом по году — 4%), уточнила Хитрова.

Убытки туроператоров от аннулированных туров только по четырем направлениям — Китай, Италия, Южная Корея и Иран — с глубиной бронирования до конца лета могут составлять около 2 млрд руб., сообщил РБК источник, близкий к Ростуризму. Аннуляции забронированных туров на осень, по словам Хитровой, не носят массовый характер и «времени еще более чем достаточно для нормализации обстановки».

По оценкам сервиса для покупки авиабилетов Biletix.ru, в 2019 году оборот от продажи авиабилетов на европейском направлении — в Италию, Германию, Испанию и Францию — составил около 101,6 млрд руб. В прошлом году Италия занимала второе место среди популярных зарубежных направлений — туда было продано 1,22% от всего числа реализованных билетов, сообщил директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов. Германия, по его словам, располагалась на четвертом месте с долей продаж 0,95%, Испания с долей продаж 0,85% занимала шестую строчку, а Франция — 12-е место с долей 0,68%. По данным поисковика билетов Aviasales.ru, в 2019 году на долю Италии приходилось 5% от всех зарубежных бронирований, Германии — 4%, Испании и Франции — 3%. Спрос на авиабилеты уже сократился из-за коронавируса, констатирует представитель поисковика, не уточняя цифры снижения.

Что происходит с ценами на авиабилеты

Пока ограничения на полеты на стоимость билетов по другим направлениям не повлияли. Однако 11 марта средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям выросла по сравнению с предыдущим днем, 10 марта, на 3,6% — до 16,6 тыс. руб., указывает Теплов из OneTwoTrip. По данным Biletix.ru, билеты, например, в Прагу, которые 11 марта стоили 6,5 тыс. руб., 12 марта подорожали на 28%, билеты в Анталью — на 20%, в Тиват — на 11%. Но это произошло из-за ослабления рубля к доллару и евро: речь идет о перерасчете внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который проводится каждую неделю в ночь со среды на четверг.

Цены на внутрироссийских направлениях, по словам Алексея Теплова и представителя Biletix.ru, пока не изменились.

Как запреты на полеты повлияют на авиакомпании

В четверг, 12 марта, на открытии торгов на Московской фондовой бирже акции «Аэрофлота» снизились почти на 9% (позднее цена скорретировалась и на 14:00 по мск снижение составляло около 7,6%).

Для авиакомпаний европейские направления востребованы, наиболее маржинальными считаются Франция и Германия, куда летает большой поток деловых пассажиров, покупающих билеты в последний момент и часто по возвратному тарифу, указывает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Высокий уровень маржинальности этого направления подтверждает и источник РБК в одной из авиакомпаний.

В марте, под конец низкого сезона, пассажиры традиционно активно бронируют билеты на майские праздники и лето. Однако сложившаяся в 2020 году ситуация серьезно ударила по глубине продаж перевозчиков, поэтому расчеты пополнить оборотные средства за счет продаж на лето пока не оправдываются, отмечает Олег Пантелеев. «Сегодня авиакомпании стараются оживить предварительные продажи, проводя промо-акции, в ряде случаев предлагая возвращать деньги даже за билеты, приобретенные по невозвратным тарифам, как это делает, например, S7. Лишь бы потребитель заплатил деньги сейчас», — отмечает собеседник РБК.

Он также напоминает, что спрос на перелеты падает в целом по рынку, а не только по закрываемым направлениям, где зафиксировано обострение эпидемиологической обстановки. В том числе это связано с отменой массовых мероприятий и командировок, что сказывается и на снижение спроса у деловых пассажиров, летающих по высоким тарифам. «В условиях, когда сокращаются перевозки и падает спрос на полеты в Китай, Южную Корею, ряд европейских государств, компании вынуждены перевести самолеты на внутренние линии. Но это приведет к еще большему превышению предложения над спросом, и в высокий сезон авиакомпании уже не смогут заметно поднять цены», — заключил эксперт.

Пока туристы не готовы массово отказываться от своих планов, следует из данных системы бронирования билетов Туту.ру. Согласно опросу сервиса, 64% клиентов ответили, что на их планы с отпуском ситуация с коронавирусом не повлияла. Еще 22% признались, что находятся в подвешенном состоянии. Остальные заявили, что им пришлось отказаться от поездок в определенные страны.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что сейчас авиакомпании будут сокращать издержки при аренде самолетов и их техобслуживании, договариваясь с лизинговыми компаниями о снижении лизинговой ставки и рассрочке платежей. Также идут переговоры о сдвиге поставок новых самолетов на более поздний срок. «Сейчас сложности накладываются на низкий сезон, который всегда планово убыточен. В преддверии летнего сезона будет меняться расписание, но поскольку закрываются или сильно ограничены основные туристические направления, кроме Турции, перевозчики будут перенаправлять пассажиров на внутренние курорты», — сообщил представитель АЭВТ.

РБК направил запрос в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победу» и Utair.

Будут ли помогать перевозчикам и туротрасли

Банк России уже ввел дополнительные меры поддержки для туристических и транспортных компаний — до 30 сентября банки получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из этих сфер. Но на прямое финансирование убытков бизнеса правительство пока не готово: в конце февраля АТОР обратилась в правительство с вопросом о компенсации туроператорам убытков, понесенных в связи с ограничениями реализации турпродуктов в Китай. Но Минфин не нашел правовых оснований на такую поддержку, сообщил накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ответом министерства. В АТОР письмо Минфина пока не поступало, сообщил РБК представитель ассоциации.

РБК направил запрос в Минфин, Минэкономразвития и правительство с вопросом, будет ли правительство пересматривать свою позицию в связи с расширением числа ограничений и потенциальных проблем для туристической отрасли и перевозчиков.

Вырастет ли популярность российских курортов

Согласно предварительным данным АТОР, в 2019-м было совершено более 50 млн туристических поездок по России. В Крыму в прошлом году отдохнуло более 6 млн российских туристов, в Краснодарском крае — около 16 млн человек, что больше, чем выезд за год по 15 ведущим массовым зарубежным направлениям, приводила данные ассоциация в декабре 2019-го.

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка пока расходятся в оценках, как повлияет текущая ситуация с зарубежными направлениями на внутренний туризм. Переориентации населения на летний отдых в России из-за закрытияпопулярных направлений АТОР пока не отметил. По итогам первых месяцев 2020 года число бронирований летних туров по России выросло на 10-15%, но этот рост сложился еще в январе, а сейчас продажи «ровно такие же, как и неделю назад», указал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По данным Onlinetours.ru, в марте есть небольшое снижение продаж туров по России — на 5-10%.

Но в Ростуризме не видят спада бронирований на российских курортах на летний период, сообщил РБК представитель ведомства. На фоне общей ситуации в мире, связанной с коронавирусом, в агентстве считают, что российские курорты в этом году могут быть более востребованы уже с ранней весны и советуют туроператорам обратить внимание на формирование новых туров в российские регионы.

«На период волнений в принципе снижена активность на приобретение путевок, — отметила исполнительный директор турфирмы «Солнцетур» Екатерина Глотова. — Но в целом переориентир идет, то есть те туристы, которые были забронированы на Турцию, начинают рассматривать курорты Краснодарского края. По ценам изменений на российском рынке нет, в принципе цены сохранены на уровне раннего бронирования».

По данным Onetwotrip, количество поисков билетов на внутрироссийских направлениях незначительно выросло с 1 по 11 марта (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) только в Сочи — около 5% и в Калининград — менее 5%, по другим направлениям изменений не наблюдается. Аналитики Aviasales фиксируют, что на этой неделе спрос по внутренним направлениям — Сочи, Краснодар и Симферополь — вырос вдвое. Из зарубежных направлений на 50% вырос спрос на билеты в Армению и Турцию

В Anex Tour роста бронирований по России не отмечают, поскольку туристы, которые в итоге отказывается от поездок опасаются путешествовать в принципе, а не только за пределы России, указывает Хитрова. Те, кто купил туры в страны, с которыми ограничено авиасообщение, и хотят сохранить отпуск, в основном перебронируют поездку на Таиланд, Вьетнам, Доминикану, на лето — на Кипр и греческие острова.

Представитель Biletix.ru считает в подобных условиях логичным, что турпоток должен переориентироваться на внутренние направления, но перетока туристов статистика пока не заметила. В марте соотношение числа бронирований на внутреннем и на международном направлении осталось на уровне прошлого года: 66% бронирований билетов приходилось на Россию, 34% — на другие страны. Из иностранных направлений наибольшим спросом в марте 2020 пользуются Стамбул, Бургас, Ереван, Ларнака, Тиват, Дубай, Минск, Анталия, Прага и Кипр, уточнил представитель Biletix.ru

«В настоящее время мы не отмечаем значительного всплеска на май и лето», — отмечает директор по развитию и продажам СКО «Росюгкурорт» Дмитрий Пан. Пока повторяется тенденция прошлых лет: устойчивый спрос на май и высокий сезон с небольшим приростом. «Приостановка полетов в Европу не вызвала ажиотажный спрос на отечественный курорты, возможно, ситуация изменится в ближайшие несколько недель», — предположил собеседник РБК.

Но в отделе маркетинга и продаж турфирмы «КрымТур» РБК сообщили об активном бронировании: «На высокий сезон больше всего запросов июль—август».