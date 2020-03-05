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Туроператоры предупредили о 25% спаде продаж туров из-за вируса и Идлиба

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за вспышки новой инфекции и обострения российско-турецких отношений к концу сезона российский рынок может не досчитаться около 30% маленьких и средних туркомпаний
Фото: Jorge Silva / Reuters

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и рост напряженности в отношениях с Турцией привели к резкому спаду продаж у российских турфирм, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Общий объем бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край, — упал на 20–25%. Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж», — сообщила Ломидзе на брифинге (трансляция велась на сайте АТОР).

По ее словам, говорить, что туристический сезон в целом провален, еще рано, однако ясно, что на рынке сложилась «беспрецедентная» ситуация: туроператоры оказались «между всеми возможными жерновами», но пострадали и остальные игроки — отели, перевозчики и так далее.

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Она пояснила, что снижение спроса касается всех туристических направлений, не исключая курортов в самой России. «Люди, которые боятся, не поедут никуда, поэтому когда мы говорим о перспективах сезона, мы говорим не о перспективах выездного туризма, а всего туризма — внутреннего, въездного и выездного. И эти перспективы пока туманны», — отметила Ломидзе.

В частности, в связи с вводимыми в регионах запретами на проведение массовых детских мероприятий уже можно считать провалившимся детский туризм внутри России. Сильно пострадал въездной туризм, лишившийся визитеров из Китая и Кореи: по оценке АТОР, по итогам года поток туристов из азиатских стран может оказаться на 15–20% ниже прошлогоднего.

«Совершенно очевидно, что убыток всей туристической индустрии в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов. Это касается не только российского рынка, но туриндустрии в очень многих странах», — констатировала Ломидзе.

АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию
Бизнес

В конце февраля АТОР предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке, который может создать «угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий».

«Совокупный объем сотрудников туристических компаний, которые могут быть раздавлены между этими жерновами, превышает 5–7 млн человек. Это люди, которые потенциально могут остаться без работы», — объяснила суть угрозы Ломидзе. По ее мнению, к концу летнего сезона российский рынок может не досчитаться около 30% работающих в регионах маленьких и средних туркомпаний.

19 февраля АТОР сообщила, что если границы для китайских туристов останутся закрытыми до конца марта, турбизнес России недополучит 2,8 млрд руб., а если до конца летнего сезона — то и 31,2 млрд руб. 29 февраля ассоциация сообщила, что, по предварительным оценкам, потери российских операторов от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют около 27 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: АТОР, туризм
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АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию
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