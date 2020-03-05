Туроператоры предупредили о 25% спаде продаж туров из-за вируса и Идлиба

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за вспышки новой инфекции и обострения российско-турецких отношений к концу сезона российский рынок может не досчитаться около 30% маленьких и средних туркомпаний

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и рост напряженности в отношениях с Турцией привели к резкому спаду продаж у российских турфирм, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Общий объем бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край, — упал на 20–25%. Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж», — сообщила Ломидзе на брифинге (трансляция велась на сайте АТОР).

По ее словам, говорить, что туристический сезон в целом провален, еще рано, однако ясно, что на рынке сложилась «беспрецедентная» ситуация: туроператоры оказались «между всеми возможными жерновами», но пострадали и остальные игроки — отели, перевозчики и так далее.

Она пояснила, что снижение спроса касается всех туристических направлений, не исключая курортов в самой России. «Люди, которые боятся, не поедут никуда, поэтому когда мы говорим о перспективах сезона, мы говорим не о перспективах выездного туризма, а всего туризма — внутреннего, въездного и выездного. И эти перспективы пока туманны», — отметила Ломидзе.