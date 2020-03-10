ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

Кредитные организации, обслуживающие компании в сфере туризма, транспорта и производства лекарств, получили от ЦБ послабления в области оценки рисков и финансового состояния заемщиков

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России временно ослабил регуляторные меры для кредитных организаций, выдающих кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также производителям лекарств и медицинской техники. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. В нем отмечается, что дополнительные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

До 30 сентября банки получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.

«Предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, если изменения финансового положения заемщика из области транспорта и туризма вызвано распространение коронавируса, то до 30 сентября банки получили право не ухудшать оценку его финансового положения.