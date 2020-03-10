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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

Кредитные организации, обслуживающие компании в сфере туризма, транспорта и производства лекарств, получили от ЦБ послабления в области оценки рисков и финансового состояния заемщиков
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России временно ослабил регуляторные меры для кредитных организаций, выдающих кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также производителям лекарств и медицинской техники. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. В нем отмечается, что дополнительные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

До 30 сентября банки получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.

«Предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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Кроме того, если изменения финансового положения заемщика из области транспорта и туризма вызвано распространение коронавируса, то до 30 сентября банки получили право не ухудшать оценку его финансового положения.

Кредитные организации также получили возможность ввести «пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года». Надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для таких организаций до 30 сентября будут снижены до нуля.

После провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи цена нефти марки Brent 9 марта упала на 30% за день. Обвал пришелся на выходные, в России нерабочим днем был также понедельник 9 марта. На рынке Forex российская валюта подешевела до 75 руб. за доллар.

Утром 10 марта на открытии торгов на Московской бирже курс доллара составил 72,99 руб. По состоянию на 11:05 доллар на Мосбирже торговался по 71,9275 руб. (+3,35%), а евро по 81,8625 руб. (+4,35%).

Российский фондовый рынок начал торги 10 марта также с сильного падения: акции российских нефтяных компаний подешевели более чем на 10%. По состоянию на 10:07 мск акции «Роснефти» упали на 13,55% до 339,7 руб. за бумагу, акции «Газпрома» — на 11,47% до 166,68 руб., ЛУКОЙЛа — на 15,55% до 4722,5 руб., «Газпром нефти» — на 10,95%, до 334 руб. за акцию.

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На фоне обвала на рынке первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что финансовая система России устойчива, а на рынке нет «откровенно слабых банков». Ранее утром 10 марта регулятор объявил, что начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

По мнению экспертов рейтингового агентства НКР, ключевым для банковской системы является кредитный риск из-за сильного ухудшения финансового положения заемщиков, особенно из тех отраслей, которые уже находятся в фазе падения спроса: туристической индустрии, авиаперевозок, автомобилестроения. «С учетом этих факторов и в сочетании c сокращением экспорта/импорта и общим спадом экономической активности банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля. По нашим оценкам, рост доли проблемных кредитов не окажется настолько существенным, как в 2015-2016 годах, поскольку произошедшая за последние годы расчистка банковского сектора вывела из него значительную часть откровенно токсичных активов», — считают эксперты.

Ухудшение качества кредитного портфеля и досоздание резервов приведет к тому, что банки «перейдут в режим крайне осторожного принятия новых рисков и могут даже прибегнуть к сокращению кредитования, особенно в корпоративном секторе». «Мы считаем вероятным некоторый, хотя и не радикальный рост числа дефолтов и отзывов лицензий наиболее слабых либо склонных к принятию повышенных рисков банков по сравнению с ожиданиями начала года», — заявили в НКР.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Центробанк, кредиты, регулирование
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