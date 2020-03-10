ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

Кредитные организации также получили возможность ввести «пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года». Надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для таких организаций до 30 сентября будут снижены до нуля.
После провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи цена нефти марки Brent 9 марта упала на 30% за день. Обвал пришелся на выходные, в России нерабочим днем был также понедельник 9 марта. На рынке Forex российская валюта подешевела до 75 руб. за доллар.
Утром 10 марта на открытии торгов на Московской бирже курс доллара составил 72,99 руб. По состоянию на 11:05 доллар на Мосбирже торговался по 71,9275 руб. (+3,35%), а евро по 81,8625 руб. (+4,35%).
Российский фондовый рынок начал торги 10 марта также с сильного падения: акции российских нефтяных компаний подешевели более чем на 10%. По состоянию на 10:07 мск акции «Роснефти» упали на 13,55% до 339,7 руб. за бумагу, акции «Газпрома» — на 11,47% до 166,68 руб., ЛУКОЙЛа — на 15,55% до 4722,5 руб., «Газпром нефти» — на 10,95%, до 334 руб. за акцию.
На фоне обвала на рынке первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что финансовая система России устойчива, а на рынке нет «откровенно слабых банков». Ранее утром 10 марта регулятор объявил, что начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
По мнению экспертов рейтингового агентства НКР, ключевым для банковской системы является кредитный риск из-за сильного ухудшения финансового положения заемщиков, особенно из тех отраслей, которые уже находятся в фазе падения спроса: туристической индустрии, авиаперевозок, автомобилестроения. «С учетом этих факторов и в сочетании c сокращением экспорта/импорта и общим спадом экономической активности банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля. По нашим оценкам, рост доли проблемных кредитов не окажется настолько существенным, как в 2015-2016 годах, поскольку произошедшая за последние годы расчистка банковского сектора вывела из него значительную часть откровенно токсичных активов», — считают эксперты.
Ухудшение качества кредитного портфеля и досоздание резервов приведет к тому, что банки «перейдут в режим крайне осторожного принятия новых рисков и могут даже прибегнуть к сокращению кредитования, особенно в корпоративном секторе». «Мы считаем вероятным некоторый, хотя и не радикальный рост числа дефолтов и отзывов лицензий наиболее слабых либо склонных к принятию повышенных рисков банков по сравнению с ожиданиями начала года», — заявили в НКР.