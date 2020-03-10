Израиль разъяснил порядок ограничения въезда для россиян из-за карантина

Туристы, которые уже находятся в Израиле или приедут до обозначенного часа икс, могут отдыхать в соответствии с собственными планами, но при выполнении нескольких условий. При появлении первых признаков респираторных заболеваний турист обязан обратиться в скорую помощь. Кроме того, туристы должны соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест массового скопления людей (в том числе общественного транспорта, мест отдыха и торговых центров, больниц и клиник).

Местные турфирмы и гиды должны вести учет всех мест, которые посещают туристы.

После 12 марта российские туристы теоретически смогут въехать в Израиль, но для этого им надо будет подтвердить в аэропорту, что они две недели смогут провести на карантине в домашних условиях, а «это фактически невозможно, это единичные случаи, основная масса не поедет», признал в беседе с РБК советник по туризму посольства Израиля в Москве Владимир Шкляр.

В чем особенность ситуации

Это первый случай, когда фактический запрет на посещение страны организованным туристам вводит не Ростуризм, а чиновники другой страны. До сих пор только Ростуризм рекомендовал турфирмам прекратить продажи туров на том или ином направлении из-за угрозы безопасности жизни или здоровья гражданам РФ.

Например, трижды вводился фактический запрет на посещение курортов Египта: в 2011 году после «арабской весны», в 2013-м — после военного переворота и в 2015-м — после того как над Синаем был взорван аэробус «Когалымавиа» с российскими туристами (воздушное сообщение с курортами Египта до сих пор не восстановлено, что делает невозможной продажу туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх). До введения этих запретов Египет был самым массовым зимним направлением для российских туристов.

В декабре 2015 года, после того как у сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик Су-24, были приостановлены продажи туров в Турцию, самое массовое летнее направление. Продажи возобновились только в конце лета 2016 года.

В январе 2020 года из-за распространения коронавируса Ростуризм рекомендовал турфирмам временно отказаться от продаж туров в Китай, в феврале — в Италию, Южную Корею и Иран. Посол Италии в России Паскуале Таррачано тогда назвал эту инициативу Ростуризма неоправданной и призвал внести коррективы в ту рекомендацию.

При этом власти России, подобно Израилю, уже ограничили въезд в страну для граждан других государств: Китая и Южной Кореи.

Сколько россиян ездят в Израиль

Сейчас в Израиле находятся 84 тыс. иностранных туристов, в том числе 6,5 тыс. россиян, уточнил Шкляр. Большинство россиян, по его словам, — организованные туристы, которые воспользовались услугами турфирм.

По итогам 2019 года Израиль был на 17-м месте среди наиболее популярных у россиян направлений отдыха, напоминает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Почти две трети россиян приезжают в Израиль как туристы: согласно данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Израиль приехали 392,6 тыс. российских граждан, из них 238 тыс. с туристическими целями.

Сейчас в Израиле высокий экскурсионный сезон, «не жарко, народу много», констатирует Тюрина. В первые месяцы 2020 года турпоток из России по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года рос, свидетельствуют данные Министерства туризма Израиля. В январе приехали 22 тыс. российских туристов, а в феврале — 20,1 тыс., что на 11% и на 4% больше, чем годом ранее (эти данные не учитывают круизных пассажиров и тех, кто провел в Израиле меньше суток). В марте 2019 года в Израиле побывали 30,5 тыс. россиян.

Подробная информация, зачем россияне ездят в Израиль, приводится в исследовании местного Министерства туризма за 2016 год: тогда 28% россиян выбрали экскурсионные туры, 23% — приехали отдохнуть на курорте, 25% — навестить друзей и родственников, 10% — чтобы совершить паломничество, 9% — в целях пройти медицинское лечение. В отелях останавливаются почти половина — 47% — приезжающих в Израиль россиян, 40% — у друзей и родственников.

У тех, кто организует свои поездки самостоятельно, Израиль не самое популярное направление отдыха, следует из ответов опрошенных РБК систем онлайн-бронирования. По данным Aviasales, в 2019 году Израиль был на 15-м месте по популярности среди зарубежных направлений у российских пользователей с 2% от всех бронирований (столько же россияне летали самостоятельно в Черногорию и Грецию). У сервиса Ostrovok.ru Израиль по количеству бронирований отелей на весенний сезон 2020 года занимает только 34-е место.

Что делать туристам

По закону «Об основах туристической деятельности в РФ» вернуть 100% стоимости тура, купленного у туроператора, клиенты могут в том случае, если Ростуризм официально предупредил о наличие угрозы безопасности в той или иной стране. Но, поскольку официальных рекомендаций российских властей воздержаться от посещения Израиля не было, сейчас аннулировать купленный тур туристы смогут только со штрафными санкциями, и «чем ближе дата вылета, тем больше штраф», констатирует Ирина Тюрина. Представитель Ростуризма подтвердил РБК, что при отказе от уже приобретенного тура в Израиль туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы.

«Интурист», у которого в Израиле сейчас отдыхают около 100 туристов, предлагает клиентам, которые должны были улететь на отдых после 12 марта, или аннулировать тур «в связи с форс-мажорной ситуацией», или перенести поездки на более поздние сроки после окончания действия карантина. Представитель «Интуриста» уточнила, что в случае аннуляции тура деньги за наземное обслуживание (проживание в отеле, трансфер из аэропорта и экскурсии) туристам вернут без штрафов.

Туристы KMP Group, одного из основных туроператоров на израильском направлении, не отказываются от поездок в эту страну, а соглашаются перенести тур на май или на осень, указывает руководитель департамента выездного туризма Маргарита Гончаренко. У KMP Group, которая занимается в основном организацией индивидуальных туров на регулярных рейсах, средняя стоимость недельного тура в Израиль на двоих составляет €1,5–2 тыс., уточнила Гончаренко. Другие опрошенные туроператоры информацию не предоставили.

Министерство туризма Израиля находится на связи с российскими туроператорами и старается оказывать им содействие — в частности, рассматривается вопрос, чтобы рекомендовать отелям не взимать деньги за проживание туристов, которые не приедут из-за ограничений, уверяет Шкляр.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы, которые должны были после 12 марта вылететь в Тель-Авив из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод, а также рейсы в Эйлат из Домодедово. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат авиабилетов, либо переоформить его на другую дату или рейс, либо поменять направление полета (с доплатой до доступного тарифа). Пассажиры «Аэрофлота» с вылетами в Израиль с 10 марта по 31 мая также смогут оформить вынужденный возврат и вернуть полную стоимость купленного билета, сообщила авиакомпания. В «Победе» и S7, которые также летают в Израиль, на запрос не ответили.