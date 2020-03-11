«Победа» и S7 приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Фото: Sven Simon / Global Look Press

Несколько российских авиакомпаний приостановили полеты в европейские страны. В частности, об ограничениях РБК сообщили в «Победе» и S7.

С 11 марта лоукостер «Победа» приостановил полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. С 13 марта авиакомпания останавливает сообщение с Германией и Испанией в связи с введенными властями ограничениями из-за коронавируса. В «Победе» отметили, что клиентам отмененных рейсов будет оперативно оформлен возврат денег за билеты в полном объеме.

В пресс-службе S7 Airlines заявили, что, согласно решению Минтранса, с 13 марта они временно отменяют все собственные регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию, а также в обратном направлении.

Чтобы вернуть российских путешественников, авиакомпания организует чартерные рейсы. Также в S7 сообщили, что рейсы из России будут оформлять только для иностранных граждан, а из Европы — только для граждан России. Авиакомпания предлагает пассажирам в полной мере вернуть средства за уже купленные билеты или перенести их на более поздние даты без дополнительных сборов.

РБК также направил запросы в Utair и «Уральские авиалинии».