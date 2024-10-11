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Власти снизили до 25% порог для обязательной продажи валютной выручки

Правительство снизило до 25% порог обязательной продажи валютной выручки
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Крупнейшие российские экспортеры будут обязаны продавать 25% валютной выручки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющееся в его распоряжении постановление правительства. Также о документе сообщило агентство «РИА Новости». Постановление будет действовать до 30 апреля будущего года.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено почти год назад, 16 октября 2023-го. Изначально оно подразумевало, что экспортеры должны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Меру вводили для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка» на фоне роста курса валют: доллар тогда преодолел отметку 100 руб., а евро торговался по 106 руб.

Благодаря мере удалось добиться укрепления рубля, курс доллара был в диапазоне 88–93 руб., евро — 96–100 руб. Тогда правила были смягчены: в июне этого года порог уменьшился до 60%, в следующем месяце — до 40%.

На 11 октября официальный курс доллара ЦБ 97,2 руб., евро — 106,5 руб. за единицу.

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продажа валютной выручки экспортеры курс рубля
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