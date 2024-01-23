Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки, так как эффект для курса от этой меры был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России на текущий момент не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки, говорится в комментарии регулятора, поступившем в РБК.

«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — объяснили в ЦБ.

Кроме обязательной продажи валютной выручки, значимый вклад в формирование обменного курса также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, указали в Банке России.

О поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров ранее заявили в правительстве. «Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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