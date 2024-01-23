Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки
Банк России на текущий момент не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки, говорится в комментарии регулятора, поступившем в РБК.
«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — объяснили в ЦБ.
Кроме обязательной продажи валютной выручки, значимый вклад в формирование обменного курса также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, указали в Банке России.
О поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров ранее заявили в правительстве. «Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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