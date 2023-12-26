Росфинмониторинг заявил о точечных решениях проблемы «круговорота рублей»

Экспортеры могут решить проблему «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки индивидуально, сказал РБК замглавы Росфинмониторинга. По его словам, срок полномочий РФМ по отслеживанию операций бизнеса не определен

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой «круговорота рублей» при исполнении президентского указа о репатриации валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке через профильную комиссию при правительстве, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд. Речь идет о компаниях, которые подпадают под действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки, но получают выплаты по контрактам в рублях: в этом случае экспортеры должны частично конвертировать рублевые доходы в валюту за рубежом, возвращать ее в Россию и снова обменивать на рубли.

О проблеме писали «Ведомости», наличие такого требования в указе подтверждал Минфин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК говорила, что «круговорот рублей» фундаментально на курс рубля не влияет, но такая ситуация означает «дополнительные издержки комиссионные на конвертацию этой валюты для компаний». При этом саму практику получения бизнесом экспортной выручки в рублях она назвала позитивной.

По словам Негляда, при определении параметров продажи валютной выручки правительство учитывало «сложившуюся деловую практику» и у компаний есть механизм решения проблемы «круговорота рублей».

«В нормативных документах заложена гибкость для экспортеров, у которых рублевая выручка преобладает. Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае. То есть возможно принятие точечного решения в отношении конкретного экспортера», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Он подчеркнул, что серьезных проблем с получением таких разрешений не наблюдается.

Президент Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, под который подпали крупные экспортеры. Это 43 группы, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса, и их «дочки» за рубежом. До начала апреля 2024 года компании должны продавать полученную по экспортным контрактам валюту и возвращать деньги в Россию в объемах, установленных правительством. Согласно постановлению правительства, экспортеры обязаны переводить на счета в России свыше 80% совокупной валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Конвертироваться в рубли должно не менее 90% от этого объема и не менее 50% от суммы поступлений по каждому экспортному контракту. Именно последнее положение привело к проблеме с «круговоротом рублей».

Меры были введены для увеличения предложения валюты на внутреннем российском рынке и поддержки курса рубля. После начала действия указа национальная валюта укрепилась к доллару и евро по сравнению с максимумами начала октября, когда доллар стоил больше 100 руб. По состоянию на вечер 25 декабря американская валюта торговалась на уровне 91,75 руб.

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Роль Росфинмониторинга в репатриации

Росфинмониторинг уполномочен отслеживать исполнение президентского указа о репатриации выручки. «Сейчас мы не наблюдаем каких-то грубых нарушений со стороны экспортеров либо их дочерних обществ по выполнению норм, — сказал Негляд. — В целом все перестроились, и продажа валютной выручки ритмично осуществляется».

Замглавы Росфинмониторинга не раскрыл объемы выручки, которая была репатриирована за время действия указа, из-за «чувствительности информации». «Однако думаю, что валютный курс в определенной степени демонстрирует, что указ стал работать и валютная выручка стала более активно продаваться», — заключил Негляд.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК говорила, что норма об обязательной продаже валютной выручки должна быть временной и перестать действовать в апреле 2024 года.

«Со временем компании учатся обходить ограничения, которые вводятся. Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты, прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и т.д. Поэтому мы считаем, что [указ] должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время», — сказала глава ЦБ. Она подчеркнула, что решение о продлении указа находится в компетенции правительства.

Негляд в разговоре с РБК также отнес вопрос о продлении указа о репатриации к компетенции кабинета министров. При этом он обратил внимание на то, что срок для отслеживания Росфинмониторингом операций российских экспортеров с валютой не установлен.

«Если мы внимательно посмотрим на то, как функция мониторинга закреплена для нашего ведомства сейчас, то там нет никаких упоминаний о том, что сам мониторинг временный, в отличие от обязательности продажи. Одновременно закреплены полномочия назначать уполномоченных в экспортерах и передавать в случае выявления нарушений валютного законодательства информацию в органы валютного контроля», — сказал замглавы Росфинмониторинга.