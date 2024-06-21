Как новые правила возврата валютной выручки в Россию отразятся на рубле

Смягчение требований для экспортеров по возврату валюты в Россию — реакция властей на резкое укрепление рубля на фоне новых санкций, считают опрошенные РБК эксперты. Они ожидают ослабления российской валюты, но не сильного

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После резкого укрепления рубля правительство скорректировало для экспортеров требования о репатриации валютной выручки: теперь крупные компании обязаны заводить в российский контур не 80%, а 60% полученной за экспорт валюты.

Смягчение условий произошло меньше чем через два месяца после продления указа о продаже экспортной выручки и через неделю после объявления новых западных санкций против двух ключевых организаций, отвечавших за реализацию сделок с валютой в России, — Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

С чем связана корректировка требований для крупнейших экспортеров и как это отразится на курсе рубля — в материале РБК.

Как работает и какой эффект дает норма о репатриации валюты

Указ об обязательной продаже валютной выручки был подписан президентом в октябре 2023 года, после того как доллар преодолел отметку 100 руб., а евро торговался по 106 руб. Введенная мера была направлена на «обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», поясняли тогда в правительстве. Параметры, сколько валютной выручки экспортеры должны возвращать в страну, сколько продавать и в какие сроки, устанавливает кабинет министров.

После вступления нормы в силу и ее продления доллар торговался в коридоре 88–93 руб., а евро — в диапазоне 96–100 руб., следует из данных Мосбиржи (до 12 июня 2024 года на площадке проходили организованные торги долларом и евро). В обзорах ЦБ отмечалось, что объемы продаж экспортной валютной выручки напрямую влияют на курс: в месяцы, когда этой выручки продавалось больше, рубль выглядел крепче. Например, в мае 2024 года объемы продаж валютной выручки увеличились на 13%, и российская валюта укрепилась на 3,2% по отношению к доллару, оценивал регулятор.

Сейчас поменялось только то, какую долю валютной выручки российские экспортеры обязаны возвращать в Россию, то есть зачислять на свои счета в уполномоченных банках. Остальные параметры остались прежними: указ распространяется на 43 группы крупнейших компаний из реального сектора (их названия не раскрываются) и их выручку в иностранной валюте, полученную по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Экспортеры по-прежнему должны будут продавать на внутреннем рынке 90% репатриированной валюты и не менее 50% поступлений от каждого контракта.

Зачем понадобилось менять нормы продажи выручки

Смягчение требований о репатриации экспортной выручки произошло, когда рубль укрепился к основной корзине валют. Так, на 20 июня официальный курс, установленный ЦБ, составил 82,6 руб. за доллар и 89,09 за евро, то есть эти валюты ослабли за два дня более чем на 6 руб. На следующий день тенденция изменилась, и курсы доллара и евро на 21 июня выросли примерно на 2 руб., но все равно оставались ниже досанкционных уровней.

После санкций против Мосбиржи и НКЦ курс определяет Банк России на основе данных от банков и внебиржевых платформ. В пояснении к новому постановлению говорится, что решение «принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

Указ об обязательной продаже валютной выручки — эффективный инструмент, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне, отмечает главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт связывает существенное укрепление рубля после новых июньских санкций с двумя факторами: сжатием импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами, а также продажей компаниями и гражданами ставших еще более «токсичными» долларов и евро. При этом столь крепкий курс (ниже 11 руб. за юань и в районе 80 руб. за доллар) является невыгодным для экспортно ориентированной российской экономики и бюджета, считает Васильев.

«Поэтому власти задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние восемь месяцев — 87–94 за доллар, 93–101 за евро и 11,8–12,8 за юань», — заключает собеседник РБК.

Сильный рубль сейчас не нужен бюджету, соглашается главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров: «Несмотря на наличие денег на счетах казначейства, дополнительное снижение нефтегазовых доходов (именно они сильно зависят от курса рубля) сейчас будет очень болезненно для бюджета. Возможности Минфина занимать сейчас сильно ограничены, и компенсировать выпадающие доходы очень сложно».

Компании-экспортеры «перевыполняют» норматив по возврату валютной выручки из-за опасений распространения санкций на крупные банки, а спрос импортеров на валюту слабый из-за тех же рисков, говорит экономист Bloomberg Александр Исаков и заключает, что к укреплению рубля приводит совокупность этих двух факторов. «Снижение норматива продажи валюты позволит экспортерам оставить больше валюты за рубежом, в зарубежных банках и снизить дисбаланс на рынке», — полагает эксперт.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова допускает, что при принятии решения о смягчении нормы репатриации могли учитываться и опасения о перетоке сбережений в валюту. Если в валюту пойдут большие объемы сбережений, то тогда случится дисбаланс валютной позиции у банков, и они должны будут корректировать свои активы под это, поясняет эксперт.

Орлова также считает, что корректировка указа — это способ в целом повлиять на настроения рынка. По ее словам, без смягчений требований о репатриации выручки участники торгов могли бы ждать еще большего укрепления рубля и не покупать валюту в ближайшее время, и это тоже было бы своеобразным механизмом «самоукрепления рубля».

«То, что эту меру необходимо так аврально менять, кажется, поддерживает взгляд Центрального банка, что вообще обязательная продажа валютной выручки как мера сложна в имплементации. Конечно, лучше, чтобы курс формировался на основе рыночных факторов, а процентная ставка определяла [финансовые] потоки, тогда не нужно было вот так аврально принимать административные решения», — заключает Орлова. Банк России неоднократно отмечал, что любые валютные ограничения должны быть временными.

Смягчение требования для экспортеров ЦБ при этом поддержал. «Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей», — сообщила пресс-служба Банка России.

Стоит ли теперь ждать ослабления рубля

Корректировка требований о репатриации валютной выручки приведет к ослаблению национальной валюты, но оно не будет существенным, считают опрошенные РБК эксперты. По их прогнозу, курс рубля к основным валютам скорее вернется в тот диапазон, что был до 12 июня 2024 года — дня объявления санкций против Мосбиржи и НКЦ.

Сразу после публикации новых требований юань на торгах подорожал с 11,9 до 12,4 руб., но затем произошел откат: на 14:30 мск китайская валюта снова стоила 11,9 руб. Похожая картина была и в вечных фьючерсах на доллар (позволяют примерно оценить ожидания рынка от курса по состоянию на сейчас): на пике (в 10:47 мск) курс доллара оценивался в 88,4 руб. (против 87,05 руб. на открытии), а затем снова откатился до 86,3 руб. Официальный курс на 22 июня, рассчитанный уже после новостей о смягчении требований для экспортеров, составил 87,96 руб. за доллар (плюс 2,55 руб. к предыдущему дню) и 94,26 руб. за евро (плюс 2,8 руб.).

«Следующая неделя традиционно налоговая, вне зависимости от изменения условий указа у экспортеров уже спланированы продажи [валюты] под выплату налогов. Контекст следующей недели сейчас уже невозможно развернуть указом, потому что у компаний есть свое финансовое планирование. На следующей неделе из-за налоговых платежей все равно будет тенденция к укреплению [рубля]. Потому что по импортерам очень слабый спрос на валюту после последнего пакета санкций», — говорит Орлова.

Васильев считает, что рубль может вернуться в прежние диапазоны (87–94 за доллар, 93–101 за евро и 11,8–12,8 за юань) «в ближайшие недели» и сохранится в них «в ближайшие месяцы». «В свои прогнозы на третий и четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 13 за юань, 95 за доллар и 102 за евро», — говорит эксперт.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин ожидает, что в ближайшие один-три месяца рубль вернется к уровням 91–95 за доллар и около 12,5 за юань.

«Рубль подешевеет относительно максимумов текущей недели и будет ближе к нижней границе диапазона 90–95», — прогнозирует Федоров из «БКС Мир инвестиций»

Директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой полагает, что рубль останется волатилен. «Тут важны и эффекты барьеров для импорта или оттока капитала, и реже упоминаемые опасения за судьбу юаня в качестве базовой биржевой валюты, и потоки от банков по управлению своей открытой валютной позицией (ОВП), а также рост риск-премии из-за непрозрачности валютного рынка», — объясняет эксперт в своем обзоре. Смягчение условий репатриации — еще один барьер для чрезмерного укрепления рубля, полагает Полевой. В обозримой перспективе он прогнозирует курс в широком диапазоне — от 80 до 90 руб. за доллар. «Но от текущих уровней (88–89 руб. за доллар) видим больше возможностей для его умеренного укрепления или сохранения на текущих уровнях», — заключает Полевой.