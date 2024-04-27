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Обязательную продажу валютной выручки продлили на год

Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки до весны 2025 года
Требование о продаже валютной выручки для российских экспортеров продлили до 30 апреля следующего года, при этом увеличив срок зачисления на свои счета с 90 до 120 дней. Мера действует с октября прошлого года
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на год, следует из сообщения кабмина в телеграм-канале.

Мера действует с октября прошлого года, срок действия истекал 30 апреля. Постановлением ее продлили до 30 апреля следующего года. «Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении.

При этом теперь увеличивается срок зачисления валютной выручки экспортерами на счета с 90 до 120 дней «со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

С осени экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб.

Изначально на зачисление выручки на счет давалось 60 дней. В январе президент Владимир Путин пообещал исправить «недочеты» в механизме после жалоб на то, что бизнес должен платить штраф в 30% при несвоевременном возврате валютной выручки, что вынуждает его поставлять товары только по предоплате и исключает возможность продаж с отсрочкой платежа.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в том же месяце предложил продлить обязательство по валютной выручке до конца года. Он отмечал, что мера доказала свою эффективность: в начале этого года курс доллара отошел от пиковых значений осени и находился на уровне около 90 руб. В Минфине поддержали инициативу.

При этом ЦБ не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки, так как эффект для курса от этой меры был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики.

27 апреля стоимость доллара составляет 92 руб. Самых низких значений после введения меры курс доллара достигал в ноябре и январе — 87 руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
валютная выручка правительство России продление
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