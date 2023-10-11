Михельсон: газопровод до Мурманска под СПГ и газификацию построит НОВАТЭК

Михельсон заявил о принятом властями решении о газопроводе до Мурманска

Газопровод будет снабжать завод «Мурманский СПГ», а также регионы прохождения магистрали, поэтому мощность трубы планируют увеличить до 40 млрд куб. м, отметил Михельсон

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Строительством газопровода до Мурманска займется НОВАТЭК, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон, передает «Интерфакс».

По его словам, соответствующее решение принято российским руководством по итогам нескольких обсуждений.

Мощность трубы планируют увеличить с 30 млрд до 40 млрд куб. м с учетом задач не только снабжения завода «Мурманский СПГ», но и газификации регионов, через которые будет проходить магистраль.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался отвечать на вопрос РБК, предоставит ли компания НОВАТЭКу условия техприсоединения нового газопровода к Единой системе газоснабжения (ЕСГ).

В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что НОВАТЭК прорабатывает возможность строительства «Мурманского СПГ» в 2024—2029 годах. Проблему отсутствия доступа к мощным газовым турбинам из-за санкций планируется решить за счет электропривода и питания от Кольской АЭС.

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