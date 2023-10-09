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В «Газпроме» заявили о риске дефицита газа при либерализации экспорта СПГ

«Газпром» заявил, что бесконтрольный экспорт СПГ может привести к дефициту газа
Законопроект о либерализации экспорта СПГ может привести к дефициту газа на внутреннем рынке, предупредил менеджер «Газпрома». Идею об этом ранее продвигал глава НОВАТЭКа, позже ее поддержали президент Владимир Путин и кабмин
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бесконтрольный экспорт сжиженного природного газа (СПГ) может привести к дефициту на российском внутреннем рынке, заявил 9 октября замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Менеджер компании таким образом прокомментировал законопроект о поправках в закон «Об экспорте газа», который был внесен в нижнюю палату парламента в июле. Его авторы — первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко, председатель Комитета Госдумы по экологии, бывший министр экологии и депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, депутат от фракции «Единая Россия» Максим Топилин и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов — предлагают разрешить начать поставки ресурса тем компаниям, которые реализуют инвестпроекты по производству СПГ мощностью более 20 т в час и при этом являются дочерними организациями компаний, у которых уже есть право на экспорт этого топлива.

Реализация «Мурманского СПГ»

С помощью законопроекта по либерализации поставок может быть оформлен экспортный доступ для проекта «Мурманский СПГ», который запланировал построить НОВАТЭК еще в мае. Глава компании Леонид Михельсон в сентябре отметил, что завод к 2030 году сможет производить 20 млн т СПГ. Отличием «Мурманского СПГ» от других российских заводов по сжижению газа является то, что он будет строиться далеко от газовых месторождений, поэтому будет получать газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), которая принадлежит «Газпрому».

Законопроект дает право отдельным компаниям осуществлять экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям и соответственно поставлять газ не только из собственной согласованной властями ресурсной базы, но из любых месторождений, отметил Полоус. По его мнению, «у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний». По словам Полоуса, законопроект в предлагаемой редакции повышает риски надежного обеспечения российских потребителей газом: «в перспективе на отечественном газовом рынке мы сможем увидеть то же, что и сейчас на внутреннем рынке нефтепродуктов».

На том же заседании глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что президент Владимир Путин поручил внести «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли и ускорить либерализацию экспорта СПГ. Председатель профильного комитета Павел Завальный тогда же сказал, что после принятия законопроекта директивный срок будет установлен до 1 ноября, то есть до конца октября он должен быть рассмотрен Госдумой, а 17 октября комитет продолжит обсуждение документа.

В отзыве правительства на предложенный законопроект от 14 сентября указано, что кабмин поддерживает его при условии его доработки. К примеру, необходимо конкретизировать виды и уровень документов стратегического планирования, которые реализуют указанные инвестпроекты.

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Шульгинов поддержал идею о либерализации экспорта СПГ еще в сентябре, а Михельсон еще в июне призвал упростить порядок получения права на экспорт ресурса.

В январе 2022 года член правления и главы департамента «Газпрома» Владимир Марков в обращении к Минэнерго высказался против ускоренной разработки месторождений в российской Арктике из-за того, что интенсификация экспорта угрожает поставкам на внутренний рынок, рассказали источники «Интерфакса». НОВАТЭК в сообщении напрямую не упоминался, но в нем упоминались «географические зоны Ямала и Гыданского полуострова», в которых компания реализует свои проекты. В ответ на это пресс-служба НОВАТЭКа выразила свое удивление позицией менеджера, поскольку, как сочли в компании, она «ставит под сомнение высказывания собственного руководства» и допускает «риски реализации задач, поставленных высшим руководством страны».

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Георгий Смирнов
СПГ экспорт газа Газпром рынок газа
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