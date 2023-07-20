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Путин посетил строящий «Арктик СПГ-2» центр НОВАТЭКа в Мурманске

Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа в Мурманске
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Путин посетил строящий «Арктик СПГ-2» центр НОВАТЭКа в Мурманске
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Президент Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Центр строит линии сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-2». В процессе изготовления технологических линий участвуют сотни российских предприятий, часть высокотехнологичной продукции создана специально для этого проекта, отметили в Кремле.

Центр находится в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. Вместе с Путиным предприятие посетили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Также Путин принял участие в церемонии отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе. Она будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению Утреннее на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Путин прилетел в Мурманск впервые с 2014 года. Тогда он участвовал в праздновании Дня Военно-морского флота в Североморске.

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