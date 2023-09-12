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Путин призвал «Газпром» и НОВАТЭК построить трубу до «Мурманского СПГ»

Президент Путин призвал «Газпром» и НОВАТЭК построить трубу до «Мурманского СПГ»
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ВЭФ
«Газпром» и НОВАТЭК должны договориться о том, кто и как будет строить газопровод до нового проекта по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ», заявил Владимир Путин. Он назвал его мощным центром производства СПГ
НОВАТЭК NVTK ₽1 648 +0,4% Купить
«Газпром» GAZP ₽176,03 +0,05% Купить
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Президент Владимир Путин, выступая 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил о необходимости строительства газопровода Волхов — Мурманск — Белокаменка до нового проекта НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Мурманский СПГ».

«Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области, вынужден об этом тоже сказать, хотя это напрямую не относится к Дальнему Востоку. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов — Мурманск — Белокаменка. Очень надеюсь, что наши компании, сейчас не буду вдаваться в детали, договорятся между собой при посредничестве правительства — кто и как будет строить этот инфраструктурный объект», — сказал Путин.

О планах НОВАТЭКа реализовать новый СПГ-проект в поселке Белокаменка в Мурманской области стало известно в мае 2023 года. Он предполагает строительство трех линий сжижения по 6,8 млн т в год каждая (в сумме — более 20 млн т), две из которых должны быть введены в 2027 и 2029 годах. У НОВАТЭКа сейчас один действующий СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью около 20 млн т в год, до конца 2023 года компания запустит второй завод — «Арктик СПГ-2» (первая линия будет 6,6 млн т в год, всего из будет три).

Главная особенность нового проекта по сравнению с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются в Арктике и требуют ледоколов для сопровождения СПГ-танкеров, — незамерзающая акватория в Мурманской области позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без участия ледоколов. Но для принятия инвестиционного решения по этому проекту потребуется строительство газопровода протяженностью 1,3 тыс. км, который будет соединять завод с Единой системой газоснабжения «Газпрома». «Газпром» пока не предоставлял технические условия для подключения этой трубы.

Путин заявил, что к 2030 году производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 млн т в год. «В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Мурманского центра (Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа. — РБК) новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях», — сказал он.

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон 6 июня говорил, что «Мурманский СПГ» решит две задачи — увеличение производства сжиженного природного газа в России и задействование профицитных мощностей Кольской АЭС «Росатома». «Сейчас при огромных запасах Россия занимает на мировом рынке СПГ долю менее 9%, имея на сегодняшний день только два крупных завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» [«Газпрома»]. А должны занимать не менее 20%, соответственно своим запасам», — указывал он.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. РБК направил в пресс-службу НОВАТЭКа.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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