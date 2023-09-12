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Михельсон заявил об идее «Газпрома» производить СПГ в Мурманской области

Михельсон: «Газпром» изучает возможность сжижать газ в Мурманской области
«Газпром» рассматривает вопрос о строительстве завода по сжижению газа в Мурманске, сказал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. НОВАТЭК уже заявлял о планах реализовать там СПГ-проект, его поддержал президент Владимир Путин
НОВАТЭК NVTK ₽1 656,6 +0,93% Купить
«Газпром» GAZP ₽192,41 +9,35% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» рассматривает вопрос о строительстве линии сжижения газа в Мурманской области. Об этом заявил журналистам совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон на брифинге в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

В мае 2023 года стало известно о планах НОВАТЭКа, который уже запустил один завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале («Ямал СПГ», в 2022 году на нем было произведено 21 млн т СПГ) и в этом году планирует построить первую линию второго СПГ-завода «Арктик СПГ-2» на Гыдане (его проектная мощность составляет 19,8 млн т), построить еще один завод под названием «Мурманский СПГ» в поселке Белокаменка в Мурманской области мощностью 20,4 млн т в год.

«Для России, я считаю, на сегодняшний день Мурманск — идеальное место для будущих [СПГ-] проектов», — сказал Михельсон. Порты в Мурманской области располагаются близко к северо-западной морской границе России, что позволит вывозить СПГ без использования ледоколов и тратить меньше на транспортировку грузов, чем из других северных портов. «Если обеспечивать все-таки круглогодичный путь по Северному морскому пути от Мурманска до Обской губы, откуда выходят наши грузы, там полтора-двое суток. А делать линию сжижения для установки в Обской губе, ледовая обстановка и так далее, то есть на самой платформе — уже большая экономика», — объяснил бизнесмен.

РБК отправил запрос в пресс-службы «Газпрома» и правительства Мурманской области.

Ранее глава НОВАТЭКа говорил, что «Мурманский СПГ» позволит перерабатывать газ, который теперь не поставляется в Европу, и задействовать мощности Кольской АЭС, профицит которых составляет около 1 ГВт. Выступая 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент Владимир Путин заявил, что «Мурманский СПГ» НОВАТЭКа станет «мощным центром производства СПГ». К 2030 году производство сжиженного природного газа в арктической зоне России должно вырасти втрое — до 64 млн т в год, напомнил он. «В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Мурманского центра (Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа. — РБК) новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях», — добавил Путин.

По словам Михельсона, СПГ-проекты НОВАТЭКа в 2030 году смогут производить 65–66 млн т СПГ ежегодно. Мощности завода «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ- 2» составляют примерно по 20 млн т, «Мурманский СПГ» добавит еще 20 млн т, а четвертый проект, «Обский СПГ», инвестиционное решение по которому пока не принято, — еще 6 млн т.

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