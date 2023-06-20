НОВАТЭК будет использовать собственный газ на новом СПГ-проекте

На новом СПГ-заводе в Мурманске будет сжижаться газ самого НОВАТЭКа, а не «Газпрома», рассказал Леонид Михельсон. Но его компании еще нужно получить от «Газпрома» техусловия для подключения проекта к Единой системе газоснабжения

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На новом проекте НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области, состоящем из трех линий мощностью 6,8 млн т каждая, о котором стало известно в конце мая, будет использоваться газ самой компании, а не «Газпрома». Об этом крупнейший совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Это будет наша ресурсная база», — сказал Михельсон, отвечая на вопрос о сырье для нового завода. По его словам, НОВАТЭКу, который в 2022 году увеличил добычу на 2,75%, до 82,1 млрд куб. м газа, хватит запасов газа, чтобы продолжать поставки на российский рынок, а дополнительные объемы направлять на сжижение на мурманском СПГ. «Мы по существующей сырьевой базе можем поддерживать полку [добычи] до 2040 года без учета [новых] гыданских месторождений. Поэтому мы можем поднять добычу на необходимые для «Мурманского СПГ» объемы. Через пять-семь лет подключим новые месторождения, при этом полка по поставкам на внутренний рынок России останется прежней», — пояснил он.

По словам главы НОВАТЭКа, на одну линию сжижения на Мурманском СПГ необходимо 11 млрд куб. м в год, на все три линии — около 30 млрд куб. м. Предполагается, что первая линия завода заработает в 2027 году.

Отличие Мурманского СПГ от других заводов по сжижению газа, запущенных в России, заключается в том, что он будет строиться вдали от газовых месторождений, поэтому будет получать газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), принадлежащей «Газпрому». Газета «Коммерсантъ», которая первая написала об этом проекте НОВАТЭКа, утверждала, что у компании в отличие от «Газпрома» сейчас нет свободных добычных мощностей на 30 млрд куб. м газа в зоне ЕСГ. Поэтому она предполагала, что НОВАТЭК будет покупать газ у «Газпрома». Михельсон это по сути опроверг, отметив, что к моменту запуска завода компании будет хватать собственной добычи.

Для принятия инвестиционного решения по Мурманскому СПГ также потребуется строительство газопровода «Волхов — Мурманск» протяженностью 1,4 тыс. км, который будет связывать проект с ЕСГ, откуда он будет получать сырье, говорил ранее Михельсон. На брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума он отметил, что НОВАТЭК намерен самостоятельно построить этот газопровод. «Газопровод до Мурманского СПГ мы будем строить сами. Основные предпроектные работы уже сделаны», — сказал он. Труба будет мощностью 30 млрд куб. м в год, чего достаточно для загрузки трех линий завода.

30 мая в пресс-службе НОВАТЭКа говорили «Коммерсанту», что для строительства этого газопровода компания ожидает от «Газпрома» технические условия для подключения к Единой системе газоснабжения. С тех пор «Газпром» не комментировал этот запрос. РБК направил вопросы представителю газовой монополии.