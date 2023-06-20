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НОВАТЭК будет использовать собственный газ на новом СПГ-проекте

Михельсон: На Мурманском СПГ будет сжижаться собственный газ НОВАТЭКа
На новом СПГ-заводе в Мурманске будет сжижаться газ самого НОВАТЭКа, а не «Газпрома», рассказал Леонид Михельсон. Но его компании еще нужно получить от «Газпрома» техусловия для подключения проекта к Единой системе газоснабжения
НОВАТЭК NVTK ₽1 355,6 -1,6% Купить
«Газпром» GAZP ₽169,76 -0,25% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На новом проекте НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области, состоящем из трех линий мощностью 6,8 млн т каждая, о котором стало известно в конце мая, будет использоваться газ самой компании, а не «Газпрома». Об этом крупнейший совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Это будет наша ресурсная база», — сказал Михельсон, отвечая на вопрос о сырье для нового завода. По его словам, НОВАТЭКу, который в 2022 году увеличил добычу на 2,75%, до 82,1 млрд куб. м газа, хватит запасов газа, чтобы продолжать поставки на российский рынок, а дополнительные объемы направлять на сжижение на мурманском СПГ. «Мы по существующей сырьевой базе можем поддерживать полку [добычи] до 2040 года без учета [новых] гыданских месторождений. Поэтому мы можем поднять добычу на необходимые для «Мурманского СПГ» объемы. Через пять-семь лет подключим новые месторождения, при этом полка по поставкам на внутренний рынок России останется прежней», — пояснил он.

По словам главы НОВАТЭКа, на одну линию сжижения на Мурманском СПГ необходимо 11 млрд куб. м в год, на все три линии — около 30 млрд куб. м. Предполагается, что первая линия завода заработает в 2027 году.

Отличие Мурманского СПГ от других заводов по сжижению газа, запущенных в России, заключается в том, что он будет строиться вдали от газовых месторождений, поэтому будет получать газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), принадлежащей «Газпрому». Газета «Коммерсантъ», которая первая написала об этом проекте НОВАТЭКа, утверждала, что у компании в отличие от «Газпрома» сейчас нет свободных добычных мощностей на 30 млрд куб. м газа в зоне ЕСГ. Поэтому она предполагала, что НОВАТЭК будет покупать газ у «Газпрома». Михельсон это по сути опроверг, отметив, что к моменту запуска завода компании будет хватать собственной добычи.

Для принятия инвестиционного решения по Мурманскому СПГ также потребуется строительство газопровода «Волхов — Мурманск» протяженностью 1,4 тыс. км, который будет связывать проект с ЕСГ, откуда он будет получать сырье, говорил ранее Михельсон. На брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума он отметил, что НОВАТЭК намерен самостоятельно построить этот газопровод. «Газопровод до Мурманского СПГ мы будем строить сами. Основные предпроектные работы уже сделаны», — сказал он. Труба будет мощностью 30 млрд куб. м в год, чего достаточно для загрузки трех линий завода.

30 мая в пресс-службе НОВАТЭКа говорили «Коммерсанту», что для строительства этого газопровода компания ожидает от «Газпрома» технические условия для подключения к Единой системе газоснабжения. С тех пор «Газпром» не комментировал этот запрос. РБК направил вопросы представителю газовой монополии.

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Какие задачи решает новый проект

Мурманский СПГ должен помочь решить задачу увеличения производства СПГ в России, говорил ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. «Сейчас при огромных запасах Россия занимает на мировом рынке СПГ долю менее 9%, имея на сегодняшний день только два крупных завода — «Ямал СПГ» [НОВАТЭКа] и «Сахалин-2» [«Газпрома»]. А должны занимать не менее 20%, соответственно своим запасам», — указывал он. Сейчас приняты инвестиционные решения и реализуются только два новых проекта: «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа мощностью 20 млн т в год и комплекс «Газпрома» в Усть-Луге на 13 млн т в год. «Для выполнения указа президента [об увеличении производства СПГ в России до 100 млн т в год] необходимо дополнительно принять решения по проектам общей мощностью порядка 30 млн т», — подчеркивал он.

С помощью Мурманского СПГ также может быть решена потенциальная проблема нехватки танкеров-газовозов ледового класса Arc7 для вывоза из Обской губы, где располагается первый СПГ-завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и строится второй — «Арктик СПГ-2», сказал бизнесмен. «Сейчас по новым танкерам ледового класса есть вопрос», — отметил он. Но в Мурманске есть выход в незамерзающие воды, поэтому там такие танкеры не нужны.

Во-вторых, будет решена проблема профицита электроэнергии в Мурманской области — более 1 ГВт — на Кольской АЭС. На Мурманском СПГ линии сжижения будут работать на электрическом приводе, производящемся в России, а не на мощных газовых турбинах, которые больше не поставляются в Россию из-за западных санкций. Каждая линия будет требовать 500 МВт. «Все в выигрыше, если мы загрузим эти мощности [в Мурманской области]», — заключил бизнесмен.

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Георгий Смирнов, Мария Бородаевская Мария Бородаевская
НОВАТЭК Газпром СПГ
ГАЗПРОМ НОВАТЭК
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