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Мурашко заявил о падении потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года

Мурашко: потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, рассказал «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — сказал министр.

По его словам, также в России снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

Путин призвал главу Кировской области не молчать об алкоголизации
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Владимир Путин на встрече с Александром Соколовым (в режиме видеоконференции)

По данным Росстата, в России в 2021 году по сравнению с пандемийным 2020-м на 6% снизилось число смертей, связанных с алкоголем. В прошлом году этот показатель составил 47 393 случая, в то время как в 2020-м было зафиксировано 50 435 смертей. При этом показатель прошлого года и 2019-го сопоставимы: три года назад смертность от алкоголя составляла 47 427 человек.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым призывал не замалчивать проблемы с высоким уровнем алкоголизации населения. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — говорил президент.

Теги
алкоголь Минздрав Мурашко Россия
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