Минпромторг предложил ввозить алкоголь параллельным импортом
Алкогольные напитки следует включить в список разрешенных к параллельному импорту товаров, предложил Минпромторг. Инициатива ведомства опубликована на портале нормативных актов.
В документе предлагается импортировать без согласия правообладателей, в частности, шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johhnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие напитки.
В мае Минпромторг отказался допустить алкогольные напитки для ввоза параллельным импортом, пояснив, что Минсельхоз выступает против из-за опасений роста объемов контрафакта. «Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — говорилось в сообщении министерства.
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