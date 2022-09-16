Минпромторг предложил ввозить алкоголь параллельным импортом

Минпромторг предложил включить алкоголь в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг предложил разрешить ввозить Martini и Hennessy с помощью параллельного импорта без согласия правообладателей. В мае министерство отказалось это сделать, сославшись на риск роста контрафакта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Алкогольные напитки следует включить в список разрешенных к параллельному импорту товаров, предложил Минпромторг. Инициатива ведомства опубликована на портале нормативных актов.

В документе предлагается импортировать без согласия правообладателей, в частности, шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johhnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие напитки.

В мае Минпромторг отказался допустить алкогольные напитки для ввоза параллельным импортом, пояснив, что Минсельхоз выступает против из-за опасений роста объемов контрафакта. «Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — говорилось в сообщении министерства.

Материал дополняется.