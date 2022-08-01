«Коммерсантъ» узнал о падении импорта крепкого алкоголя в Россию на 35%

Импорт виски в страну упал на 48,4%, водки - на 41,7%, а ликеров - на 36,6%. Поставки текилы, настоек, фруктовых дистиллятов снизились на 34,5%, джина - на 26,6%. Меньше всего пострадал импорт рома - он упал на 1,8%

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн литров по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48,4%, до 11,8 млн литров), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. литров) и ликеров (36,6%, до 2,25 млн литров). Чуть меньше пострадал импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов (34,5%, до 4,83 млн литров) и джина (падение на 26,6%, до 874,05 тыс. литров).

На 11,3%, упал импорт бренди и коньяка (до 9,02 млн литров). Меньше других пострадали поставки рома, которые снизились лишь на 1,8%, до 2,89 млн литров по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Падение импорта газета связала с антироссийскими санкциями и остановкой поставок некоторыми глобальными предприятиями.Крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — останавливали отгрузку алкоголя в Россию еще в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро. Затем, в середине марта, США ввели против России очередной пакет санкций и запретили экспорт в страну алкогольной продукции. Их примеру через несколько дней последовал Евросоюз, который решил ограничить поставки пива и вин, а также крепких спиртных напитков.

Официальной статистики по импорту алкоголя и других зарубежных товаров в России сейчас нет. Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать эти данные в конце апреля. Ведомство пояснило, что поступает так, чтобы «избежать некорректных оценок и спекуляций», и назвало меру временной.

О сложностях с поставками импортного алкоголя РБК рассказывали российские рестораторы, проблемы признала большая часть опрошенных. Совладелец Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1» и фудмолл «Депо») Алексей Васильчук, в частности, говорил, что его заведения были вынуждены переделать меню, учитывая исчезновение некоторых позиций из ассортимента. В свою очередь, представитель винного ресторана Grand Cru отмечал, что персонал заведений, где импортного алкоголя не хватает особенно сильно, начал экспериментировать с настойками.

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Экспорт в Россию еще весной прекратили многие зарубежные поставщики крепкого алкоголя, в том числе британская Diageo (в ее портфеле — виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff, ликер Baileys). Из меню ресторанов пропали и другие напитки, в том числе виски Bell's, итальянский джин Campari и другой алкоголь.