Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте основателя ритульного ИТ-проекта Общество, 03:22
«Коммерсантъ» узнал о падении импорта крепкого алкоголя в Россию на 35% Бизнес, 03:14
Как КНДР отпраздновала день победы в Корейской войне. Видео Политика, 03:00
Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС Политика, 02:04
Стационарным номерам телефонов ДНР присвоили российский код Политика, 02:00
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили становиться самозанятыми в России Политика, 02:00
В ЦБ рассказали, что будет изображено на новых купюрах в ₽1000 и ₽5000 Финансы, 01:58
Сбербанк и ВТБ повысили плату за СМС-уведомления по банковским картам Финансы, 01:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вучич попросил международное сообщество остановить конфликт с Косово Политика, 01:23
Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов Политика, 01:22
Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт на границе Политика, 00:46
Власти Косова мобилизовали полицию в северных районах страны Политика, 00:40
«Уничтожили и деклассировали». Как оценили победы российских бойцов UFC Спорт, 00:15
Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта. Что важно знать Политика, 00:02
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о падении импорта крепкого алкоголя в Россию на 35%

Импорт виски в страну упал на 48,4%, водки - на 41,7%, а ликеров - на 36,6%. Поставки текилы, настоек, фруктовых дистиллятов снизились на 34,5%, джина - на 26,6%. Меньше всего пострадал импорт рома - он упал на 1,8%
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн литров по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48,4%, до 11,8 млн литров), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. литров) и ликеров (36,6%, до 2,25 млн литров). Чуть меньше пострадал импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов (34,5%, до 4,83 млн литров) и джина (падение на 26,6%, до 874,05 тыс. литров).

Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России
Политика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

На 11,3%, упал импорт бренди и коньяка (до 9,02 млн литров). Меньше других пострадали поставки рома, которые снизились лишь на 1,8%, до 2,89 млн литров по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Падение импорта газета связала с антироссийскими санкциями и остановкой поставок некоторыми глобальными предприятиями.Крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — останавливали отгрузку алкоголя в Россию еще в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро. Затем, в середине марта, США ввели против России очередной пакет санкций и запретили экспорт в страну алкогольной продукции. Их примеру через несколько дней последовал Евросоюз, который решил ограничить поставки пива и вин, а также крепких спиртных напитков.

Официальной статистики по импорту алкоголя и других зарубежных товаров в России сейчас нет. Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать эти данные в конце апреля. Ведомство пояснило, что поступает так, чтобы «избежать некорректных оценок и спекуляций», и назвало меру временной.

О сложностях с поставками импортного алкоголя РБК рассказывали российские рестораторы, проблемы признала большая часть опрошенных. Совладелец Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1» и фудмолл «Депо») Алексей Васильчук, в частности, говорил, что его заведения были вынуждены переделать меню, учитывая исчезновение некоторых позиций из ассортимента. В свою очередь, представитель винного ресторана Grand Cru отмечал, что персонал заведений, где импортного алкоголя не хватает особенно сильно, начал экспериментировать с настойками.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции

Экспорт в Россию еще весной прекратили многие зарубежные поставщики крепкого алкоголя, в том числе британская Diageo (в ее портфеле — виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff, ликер Baileys). Из меню ресторанов пропали и другие напитки, в том числе виски Bell's, итальянский джин Campari и другой алкоголь.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
алкоголь импорт
Материалы по теме
Канцлер Австрии назвал алкоголь решением при высокой инфляции
Экономика
Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России
Политика
Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя, икры и мебели из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter