Мантуров призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя

Мантуров: принять решение о включении алкоголя в параллельный импорт нужно в сентябре

Глава Минпромторга считает, что решение о том, включать ли алкоголь в список товаров для параллельного импорта, нужно принять до новогодних праздников, чтобы торговые сети успели пополнить ассортимент

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Решение о включении алкогольных напитков в список товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, нужно принять до конца сентября, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума Innofood.

По мнению вице-премьера, это необходимо, чтобы торговые сети успели к праздникам пополнить ассортимент «теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках». «Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — считает он (цитата по ТАСС).

Мантуров отметил, что федеральные ведомства придерживаются разных точек зрения по этому вопросу. «Мы [Минпромторг] в данном случае занимаем нейтральную позицию: мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения», — добавил он.

Со слов главы Минпромторга, он не знает о каких-либо дискуссиях по включению в перечень товаров для параллельного импорта продуктов питания, отметив, что их дефицита в России «точно нет».

Механизм параллельного импорта, который разрешает ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, заработал после того, как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки на фоне российской военной операции на Украине. Перечень таких товаров формирует Минпромторг. К середине августа, говорил Мантуров, объем продукции, ввезенной в страну в рамках этого механизма, достиг $6 млрд.

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила включить в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, некоторые алкогольные бренды, в том числе шампанское Moet и Veuve Clicqout, крепкие напитки Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, пиво марок Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness и другие. В Минпромторге весной говорили, что эта продукция пока не может войти в этот список, указав на риск роста контрафакта, однако в сентябре ведомство предложило ввозить алкоголь параллельным импортом.

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Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, по итогам первого полугодия 2022 года импорт крепкого алкоголя в страну упал на 34,4%, до 32,65 млн л, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48,4%, до 11,8 млн л), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. л) и ликеров (36,6%, до 2,25 млн л).