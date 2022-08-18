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Ретейлеры попросили включить в параллельный импорт Baileys и Hennessy

Всего они просят легализовать ввоз не менее 20 зарубежных брендов алкоголя, в том числе шампанского, виски, текилы и пива. В рознице опасаются дефицита по некоторым позициям в преддверии закупок алкоголя к Новому году
Фото: Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором попросил включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе правительства газете подтвердили получение письма.

В нем Караваев указал на то, что после ухода западных алкогольных компаний с российского рынка ассортимент напитков под их брендами начал активно сокращаться. Сейчас основные дистрибьюторы работают на остатках и новых поставок нет, подчеркнул он.

Источник «Коммерсанта» в рознице напомнил, что сети скоро начнут закупки алкоголя к новогоднему сезону и на сегодняшний день есть риск дефицита по некоторым позициям.

Siemens, BMW и Lego включили в список товаров для параллельного импорта
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Фото:David Hecker / Getty Images

В своем письме Караваев отметил, что на долю приостановивших поставки компаний приходилось 66% импорта виски, 63% — рома, 82% — коньяка и 100% — игристых вин региона Шампань. По его словам, в России не хватает технологий, с помощью которых можно было бы к Новому году успешно заместить эти позиции.

В связи с этим ретейлеры просят включить в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, шампанское Moet и Veuve Clicqout, крепкие напитки Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan, а также пиво марок Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.

При этом некоторые эксперты опасаются, что ввоз алкоголя по параллельному импорту скажется на эффективности контроля качества, пишет «Коммерсантъ». Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин напомнил, что сейчас для выпуска товара в оборот необходима декларация соответствия, для чего нужны документы от производителя. «При отказе владельца бренда от поставок это невозможно», — пояснил он.

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Директор по развитию импорта Алкогольной сибирской группы (АСГ) Алексей Пишенин также выразил опасения из-за возможного ухудшения качества продукции и посчитал, что нужно дать шанс выйти на рынок России новым брендам.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
алкоголь АКОРТ параллельный импорт
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