VK решила перерегистрироваться в России и уйти с Лондонской биржи

VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

Новую регистрацию VK получит в «российском офшоре» — на острове Октябрьский в Калининградской области

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания VK сообщила, что акционеры и совет директоров приняли решение о прекращении ее деятельности на Британских Виргинских Островах и перерегистрации в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) в соответствии с российским законодательством.

Новую регистрацию VK получит в «российском офшоре» — на острове Октябрьский в Калининградской области. «Также были приняты решения о делистинге глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций Компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций Компании на Московской бирже», — говорится в сообщении.

Представитель VK пояснил, что после государственной регистрации компании в качестве МКПАО ее GDR (глобальные депозитарные расписки), находящиеся в российской инфраструктуре, будут автоматически (без участия со стороны держателя) конвертированы в обыкновенные акции. Порядок и сроки такой конвертации будут определены советом директоров Банка России.

Держатели GDR внутри иностранной инфраструктуры, по его словам, смогут воспользоваться принудительной конвертацией в случае, если не могут получить акции в результате стандартной (договорной) процедуры расконвертации. От дальнейших комментариев он отказался.

Совет директоров VK одобрил возможность ее перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию еще в феврале. В компании объясняли это решение тем, что подавляющее большинство ее активов «базируется и приносит выручку в России», а также «передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».

В прошлом году глава VK Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, сообщал, что холдинг разрабатывает новую долгосрочную стратегию «с учетом внешних ограничений». В прошлом году Владимир Кириенко попал под санкции США и Великобритании.