«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK — за нее компания получила 38 млн руб.

В сентябре 2022-го «Яндекс» и VK обменялись активами: «Дзен» и «Новости» перешли VK, а «Яндексу» досталась служба доставки еды Delivery Club. Компания указала, что от продажи «Дзена» получила 38,5 млн, 38,6 млн вложила в Delivery

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» получил от продажи ООО «Дзен.Платформа» 38 581 380 руб., следует из отчетности, которую компания направила в налоговую.

Покупателем «Дзена» стал VK. Компании закрыли сделку в сентябре прошлого года. Также VK получил агрегатор «Яндекс.Новости», а «Яндексу» досталась служба доставки еды Delivery Club. В отчетности говорится, что вложение в ООО «Деливери клаб» в прошлом году составило 38 600 690 руб.

«Яндекс» решил продолжить развитие бренда Delivery Club на единой технологической платформе с «Яндекс.Едой». VK сообщил, что получил права на технологии и айдентику «Дзена» и «Новостей».

Главная страница «Яндекса» «переехала» на адрес ya.ru, «Дзен» и «Новости» — на dzen.ru. На него происходит переадресация с yandex.ru.

Delivery Club VK приобрел незадолго до сделки с «Яндексом» у «Сбера», с которым владел сервисом в совместном предприятии «О2О Холдинг».

В апреле этого года «Яндекс» выкупил долю 29% американской Uber в совместном предприятии с «Яндекс.Такси». Речь идет о голландской компании MLU B.V. — владельце сервисов «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах. Сумма сделки составила $702,5 млн. «Яндекс» стал единственным владельцем группы, компания сохранила за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.