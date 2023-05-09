«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Дочь Денниса Родмана установила рекорд в женской футбольной лиге США Спорт, 20:19
Пропустивший завтрак с Путиным Лукашенко появился в Минске Политика, 20:13
Пригожин заявил о выживших украинских пленных после удара ВСУ из HIMARS Политика, 19:54
Агент форварда сборной России назвал ошибкой его переход в «Крылья» Спорт, 19:50
Генсек НАТО заявил о согласии всех стран с перспективой членства Киева Политика, 19:39
«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK Бизнес, 19:26
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
ТАСС узнал о 21 погибшем при пожарах в Курганской области Общество, 19:04
Футболист «Локомотива» второй раз за два года порвал «кресты» Спорт, 18:49
Россия на 9 Мая показала Нарве концерт, а Эстония Ивангороду — плакат Политика, 18:37
КГБ сообщило о задержании готовивших теракты в Белоруссии Политика, 18:30
Летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за поломки автопилота Общество, 18:25
Российскому чемпиону ОИ Сильнову на один год продлили дисквалификацию Спорт, 18:23
Бизнес ,  
0 

«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK

«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK — за нее компания получила 38 млн руб.
В сентябре 2022-го «Яндекс» и VK обменялись активами: «Дзен» и «Новости» перешли VK, а «Яндексу» досталась служба доставки еды Delivery Club. Компания указала, что от продажи «Дзена» получила 38,5 млн, 38,6 млн вложила в Delivery
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» получил от продажи ООО «Дзен.Платформа» 38 581 380 руб., следует из отчетности, которую компания направила в налоговую.

Покупателем «Дзена» стал VK. Компании закрыли сделку в сентябре прошлого года. Также VK получил агрегатор «Яндекс.Новости», а «Яндексу» досталась служба доставки еды Delivery Club. В отчетности говорится, что вложение в ООО «Деливери клаб» в прошлом году составило 38 600 690 руб.

«Яндекс» решил продолжить развитие бренда Delivery Club на единой технологической платформе с «Яндекс.Едой». VK сообщил, что получил права на технологии и айдентику «Дзена» и «Новостей».

Главная страница «Яндекса» «переехала» на адрес ya.ru, «Дзен» и «Новости» — на dzen.ru. На него происходит переадресация с yandex.ru.

Delivery Club VK приобрел незадолго до сделки с «Яндексом» у «Сбера», с которым владел сервисом в совместном предприятии «О2О Холдинг».

В апреле этого года «Яндекс» выкупил долю 29% американской Uber в совместном предприятии с «Яндекс.Такси». Речь идет о голландской компании MLU B.V. — владельце сервисов «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах. Сумма сделки составила $702,5 млн. «Яндекс» стал единственным владельцем группы, компания сохранила за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
Никакой электронной почты: как работать с бизнес-партнером из Узбекистана
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Яндекс VK «Яндекс.Новости» Delivery Club
Материалы по теме
Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза
Технологии и медиа
Reuters узнал о блоке сделки в Италии из-за возможной связи с «Яндексом»
Бизнес
NASDAQ объявила о делистинге акций «Яндекса», QIWI, Ozon, HeadHunter
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter