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Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию в России

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов
В случае перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию VK получит статус международной публичной компании. На этих новостях расписки холдинга на Мосбирже подорожали более чем на 4%
VK VKCO ₽490,6 +1,7% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров VK одобрил возможность ее перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований», говорится в поступившем РБК сообщении компании.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция (полный перенос компании из одной страны в другую. — РБК) соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», — заявили в VK.

В случае юридического переезда VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией. В ней ожидают, что редомициляция поспособствует повышению эффективности управления.

На этих новостях расписки VK на торгах Московской биржи в начале сессии подорожали на 4,68%, до 505 руб. за бумагу. К 10:35 рост замедлился до 3,23%.

Минувшим летом глава VK Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, сообщил, что холдинг разрабатывает новую долгосрочную стратегию «с учетом внешних ограничений». Завершить ее подготовку планировалось до конца прошлого года.

В конце декабря в холдинге назначили трех новых топ-менеджеров. Вице-президентом по стратегическим проектам стал Рустам Хайбуллов, который теперь курирует реализацию ключевых активностей социальной сети по цифровизации. Вице-президентом по технологиям и разработке VK стал Александр Тоболь, а вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений — Иван Мыздриков.

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В сентябре холдинг обменялся активами с «Яндексом». VK перешли сервисы «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» — сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
VK Британские Виргинские острова регистрация
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