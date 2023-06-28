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Минцифры выделит ₽1 млрд на перевод чиновников в регионах на сервис от VK

«Ведомости»: Минцифры выделит ₽1 млрд на перевод чиновников в регионах на мессенджер от VK
Минцифры разместило тендер почти на 1 млрд руб. с техзаданием распространить среди чиновников в регионах разработанный VK сервис автоматизированного рабочего места госслужащего. Он уже применяется на федеральном уровне
Фото: РБК
Фото: РБК

Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на 907,4 млн руб. для развития проекта автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС, разработка VK) на региональном уровне, пишут «Ведомости».

Указанную сумму планируют потратить в срок с 1 октября этого года по 20 сентября следующего. На данный момент, сообщили в Минцифры, к АРМ ГС подключены 32 ведомства, теперь власти собираются распространить разработку в регионах. Сервис будет доступен там после внесения изменений в постановление правительства № 1114, предусматривающее обеспечение госорганов АРМ. Поправки на данный момент согласуются и могут вступить в силу в сентябре, отметил представитель ведомства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в начале марта поручил к 1 мая этого года перевести все федеральные ведомства на АРМ ГС. Он также упоминал необходимость внедрить сервис на уровне регионов. Как пояснял чиновник, «этого требует геополитическая обстановка». Главам регионов перейти на эту разработку рекомендовали еще год назад.

Разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. Помимо работы с документами сервис позволяет использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации наряду с аудио- и видеозвонками.

Тендер на разработку АРМ ГС Минцифры объявило в 2021 году, его сумма составляла 487,7 млн руб., писал «Коммерсантъ». Конкурс выиграла принадлежащая VK ООО «Мэйл.ру Цифровые Технологии» — она предложила наименьшую стоимость исполнения услуги, 450 млн руб. Вторым претендентом была структура «Ростелекома», предлагавшая исполнить работу за 473 млн руб. Еще трое претендентов не были допущены к участию.

20 июня Госдума в третьем чтении приняла закон, подразумевающий введение штрафов до 700 тыс. руб. для госслужащих за использование иностранных мессенджеров «для передачи платежных документов и персональных данных» при предоставлении госуслуг, выполнении госзаказа и т. д. К иностранным мессенджерам в России относят Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и китайский WeChat.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минцифры VK чиновники
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