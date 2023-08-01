VK Play займется развитием крупнейшей киберспортивной арены России

Крупнейшая киберспортивная арена — Yota Arena — получила нового партнера: развивать площадку и уже под новым названием будет «дочка» VK. По аналогичной схеме холдинг перезапустил концертный клуб Stadium

Фото: arena-yota.ru

Дочернее игровое подразделение холдинга VK — компания VK Play — вместо оператора Yota (принадлежит «МегаФону») займется развитием и проведет ребрендинг Yota Arena, крупнейшей киберспортивной арены в России. Об этом РБК сообщил представитель холдинга.

Оператор Yota и владеющий ареной киберспортивный холдинг ESforce (юридически принадлежит VK, но операционно с VK Play не связан) не стали продлевать контракт на брендинг и партнерство, рассказал РБК представитель ESforce. Представитель Yota подтвердил, что компания больше не является партнером этого проекта, однако причины такого решения не раскрыл.

Новый оператор, VK Play, инвестирует в обновление здания арены, редизайн фасада и переоформление внутреннего пространства. Точная сумма инвестиций не разглашается, однако источник РБК, знакомый с деталями соглашения, утверждает, что на первом этапе речь идет о 90 млн руб.

В рамках соглашения также состоится ребрендинг самой площадки: теперь она будет называться «VK Play Арена». Кроме того, на инвестиции VK будут обновлены действующий на арене компьютерный клуб и event-площадка для киберспортивных турниров и отраслевых мероприятий.

Ранее сделку по аналогичной схеме — инвестиции в обновление в обмен на нейминг и приоритетное право проведения мероприятий — VK уже проводил, но на концертном рынке. Так, в декабре 2022 года холдинг инвестировал 70 млн руб. в перезапуск московского концертного клуба Stadium, развитием которого занимается развлекательная компания Sagrado Corp. Позже аналогичное соглашение с этой компанией было заключено в отношении столичного ночного клуба Gipsy.

Чем известна Yota Arena Yota Arena была открыта в 2017 году, это крупнейшая киберспортивная площадка в России и одна из самых больших в мире. Ее игровая зона рассчитана на 90 мест, общая вместимость превышает 1 тыс. посетителей, а площадь территории — 5 тыс. кв. м. На этапе запуска это был второй совместный проект компании Esforce и оператора Yota: прежде они сотрудничали в сфере организации киберспортиных турниров. Объем инвестиций в строительство арены составил $10 млн. На базе Yota Arena в разное время проводились Warface Open Cup, гранд-финал Кубка России по киберспорту и другие турниры.

Кто и как развивает киберспортивный бизнес в России

Киберспортивный холдинг Esforce был основан скончавшимся 22 июля 2023 года главой «ИКС Холдинга» Антоном Черепенниковым в 2015 году. Изначально он был сформирован вокруг киберспортивной команды Virtus.pro: тогда проект на $100 млн профинансировал USM Holdings миллиардера Алишера Усманова. Позже в число активов компании, помимо киберспортивной арены, вошли студия RuHub, специализирующаяся на киберспортивных трансляциях, киберспортивный медиапортал Cybersport.ru, а также занимающиеся организацией киберспортивных турниров и их маркетингом компании Epicentr и ESforce Agency.

В 2018 году 100% ESforce Holding были проданы компании Mail.ru (ныне VK) за $100 млн. Однако в конце 2022 — начале 2023 года VK распродал крупнейшие активы ESforce. Так, непосредственно киберспортивную команду Virtus.pro за $174 млн выкупил армянский предприниматель Арам Карамакунян. Еще два актива, Epicentr и Esforce Angency, были проданы за $47 млн руб., их покупатели не раскрывались.

Кроме того, в сентябре 2022 года VK продал свое игровое подразделение My.Games управляющему партнеру частной инвестиционной компании LETA Capital Александру Чачаву за $642 млн. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) тогда оценивала эту сделку как крупнейшую на российском игровом рынке в истории. Источники «Коммерсанта» еще на этапе планирования сделки утверждали, что продажа актива связана с санкциями в отношении гендиректора VK Владимира Кириенко: My.Games, активно присутствовавшее на международном рынке игр и сотрудничавший с иностранными разработчиками, являлся «основным источником валютной выручки» компании. По данным финансовых отчетов VK, My.Games приносило холдингу почти треть выручки: в 2021 году подразделение заработало 43,8 млрд руб. при общей выручке всего холдинга 125,75 млрд руб.

Вместо My.Games VK сделал ставку на развитие запущенного в апреле 2022 года нового подразделения VK Play. Оно представлено собственным магазином видеоигр, а также платформой для облачного гейминга и организации игровых стримов. На конец первого квартала 2023 года в VK Play, как следует из финансового отчета компании, было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей.