VK раскрыл стоимость сделок с домом Зингера и владельцами R_keeper

Здание дома Зингера в Петербурге полностью перешло в долгосрочную аренду VK за 2,5 млрд руб. Офис компании занимает только часть здания, там есть и другие арендаторы — в частности, магазин «Дом книги»

Фото: ТАСС

Стоимость приобретения 100% ЗАО «Зингер», которому принадлежат долгосрочные права аренды дома Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где с 2010 года располагается офис соцсети «ВКонтакте», составила 2,5 млрд руб. Об этом говорится в отчете за второй квартал холдинга VK, который владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками», «Дзеном», Mail.ru, рядом образовательных и других активов.

VK объявил о покупке «Зингера» (в здании находится головной офис компании) в минувшем мае, сделку закрыли в конце июня. Сумма не раскрывалась, но, по данным источников издания «Деловой Петербург», она составила 2,3 млрд руб. Эта сделка должна позволить оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании, говорили в VK.

Приватизировать дом Зингера по преимущественному праву (по 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения») нельзя, поскольку целевая приватизация объектов культурного наследия не допускается. ЗАО «Зингер» в 1999 году заключило на 49 лет договор аренды этого здания со Смольным. На тот момент компания была связана с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. В 2010-х этот банк оказался втянутым во внутрикорпоративный конфликт между Исаевым и другим совладельцем, Олегом Шигаевым. В августе 2014 года после проверки Агентством по страхованию вкладов Балтийский банк попал под санацию. Санатором был выбран Альфа-банк.

Представитель VK уточнил, что владельцы книжного магазина теперь будут платить арендную плату компании, никаких изменений с момента сделки по занимаемым площадям не произошло.

В отчете VK также названа сумма сделки по продаже ООО «Фудплекс», которому принадлежит платформа для ресторанов R_keeper, — 1 руб.

О том, что VK договорилась продать «Фудплекс» его основателям Григорию Гуревичу и Евгению Малахову, компания объявила в минувшем феврале. В отчете отмечается, что балансовая стоимость выбывших чистых активов и капитала составила 53 млн руб., на эту сумму холдинг признал убыток от выбытия дочерних компаний.

Общая выручка VK во втором квартале выросла на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 29,978 млрд руб. Из них 18,7 млрд руб. составили доходы от рекламы (плюс 40%).

Скорректированный показатель EBITDA составил 1,116 млрд руб., что в 3,6 раза меньше, чем год назад. Негативное влияние оказало увеличение расходов на персонал и маркетинг в сегменте соцсетей для развития продуктов и роста аудитории и ее вовлеченности, а также инвестиции в новые сегменты бизнеса. При этом направление VK Tech, куда входит облачный бизнес холдинга, HR-сервисы и коммуникационная платформа VK WorkSpace, впервые показало положительный уровень EBITDA.

Совокупный убыток за вычетом налогов компании вырос в 2,5 раза, до 5,38 млрд руб. В компании объяснили это ростом амортизационных и финансовых расходов в связи с развитием инфраструктуры, приобретением оборудования под развитие продуктов и сервисов.

Месячная аудитория «ВКонтакте» выросла на 12%, до 84,6 млн пользователей, у «Одноклассников» этот показатель остался практически на прежнем уровне — 36,4 млн, у Mail.ru — 49 млн. Дневная аудитория «Дзена» во втором квартале составила 32 млн. Показатели Mail.ru и «Дзена» год назад не раскрывались; по итогам первого квартала этого года аудитория первого составляла 50 млн, второго — 32,5 млн.

Как пояснил представитель VK, сравнение с первым кварталом некорректно, поскольку сказывается фактор сезонности. Во втором квартале прошлого года аудитория Mail.ru, по его словам, составляла 48,3 млн пользователей, то есть за год показатель незначительно снизился. «Дзен» во втором квартале 2022-го не принадлежат VK, напомнил он. «Яндекс» закрыл сделку по продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости» в середине прошлого сентября.