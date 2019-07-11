После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений

После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений

Проверки на предприятиях, начатые после загрязнения нефти в «Дружбе», частично завершились в мае. Как отметил глава Ростехнадзора, выявленные нарушения никак не влияют на произошедшее с трубопроводом

Фото: Andrei Liankevich / EPA / ТАСС

Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий. Об этом глава ведомства Алексей Алешин заявил в интервью «Коммерсанту».

«Но на то событие, которое произошло, они никак не влияют», — указал он. По словам Алешина, проверки частично завершились в конце мая, по их итогам были даны рекомендации провести дополнительное техническое диагностирование на узлах учета. Он пояснил, что это поможет понять, насколько они пострадали от попадания хлоридов в систему.

«Росстандарт и Минэнерго рассматривают вопрос о том, чтобы дополнительно поверить все такие узлы, а их более ста», — сказал Алешин, отметив, что проверки будут продолжены.

О резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», стало известно в начале апреля. О загрязнении нефти хлоорганикой заявила Белоруссия. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.