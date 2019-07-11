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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений
Проверки на предприятиях, начатые после загрязнения нефти в «Дружбе», частично завершились в мае. Как отметил глава Ростехнадзора, выявленные нарушения никак не влияют на произошедшее с трубопроводом
Фото: Andrei Liankevich / EPA / ТАСС

Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий. Об этом глава ведомства Алексей Алешин заявил в интервью «Коммерсанту».

«Но на то событие, которое произошло, они никак не влияют», — указал он. По словам Алешина, проверки частично завершились в конце мая, по их итогам были даны рекомендации провести дополнительное техническое диагностирование на узлах учета. Он пояснил, что это поможет понять, насколько они пострадали от попадания хлоридов в систему.

«Росстандарт и Минэнерго рассматривают вопрос о том, чтобы дополнительно поверить все такие узлы, а их более ста», — сказал Алешин, отметив, что проверки будут продолжены.

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О резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», стало известно в начале апреля. О загрязнении нефти хлоорганикой заявила Белоруссия. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

По факту загрязнения в России завели уголовное дело, по нему проходят 13 человек. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Дружба», проверки, Ростехнадзор, Предприятия
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