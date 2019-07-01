«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

«Транснефть» с 1 июля полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», пишет «РИА Новости» со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.

«Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей», — заявил он.

В конце июня министр энергетики Александр Новак говорил, что кризис с загрязнением нефтепровода преодолен. По его словам, грязная нефть осталась только в хранилищах, с ней работают ученые и специалисты «Транснефти».

При этом накануне заявления Новака белорусский оператор нефтепровода — «Гомельтранснефть» — обвинил «Транснефть» в отсутствии доступа к арбитражным пробам нефти в «нарушение договора и инструкций».