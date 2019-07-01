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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

«Транснефть» с 1 июля полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», пишет «РИА Новости» со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.

«Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей», — заявил он.

В конце июня министр энергетики Александр Новак говорил, что кризис с загрязнением нефтепровода преодолен. По его словам, грязная нефть осталась только в хранилищах, с ней работают ученые и специалисты «Транснефти».

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Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах доступу к пробам нефти

При этом накануне заявления Новака белорусский оператор нефтепровода — «Гомельтранснефть» — обвинил «Транснефть» в отсутствии доступа к арбитражным пробам нефти в «нарушение договора и инструкций».

Прокачка российской нефти по «Дружбе» в Белоруссию и несколько европейских стран была приостановлена в апреле, поскольку в сырье оказалось повышенное в десятки раз содержание хлорорганики. Прокачка чистого сырья возобновилась в мае.

Теги: «Транснефть», «Дружба», Поставки
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