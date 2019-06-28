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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Адвокат заявил о трех новых фигурантах дела о загрязнении «Дружбы»

В уголовном деле о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» появились три новых фигуранта. Об этом сообщил журналистам адвокат Дмитрий Натариус, который представляет интересы одной из фигурантов Светланы Балабай, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о сотрудниках компании «Транснефть-Дружба» Цукановой О. В., Рубцове Н. И. и Пятилетовой Н. К.

Таким образом, число фигурантов дела увеличилось до 13, отметил Натариус.

Материал дополняется

Теги: уголовное дело, адвокат
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