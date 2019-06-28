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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минск предложил повысить тариф на транзит для компенсации за «Дружбу»
Белоруссия предложила России увеличть тариф на транзит на 21,7%. Второй вариант — прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 год

Белоруссия предложила России в качестве компенсации за ситуацию с «грязной» нефтью в «Дружбе» повысить тариф на транзит почти на 22%. Об этом заявил глава белорусского оператора нефтепровода Олег Борисенко, сообщает «Белта».

По его словам, «Гомельтранснефть Дружба» предложила два варианта. Первый — прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 год — 59,75 млн т. Второй — компенсация путем увеличения тарифов на транспортировку нефти.

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«Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%», — заявил Борисенко. Он отметил, что механизм в случае возникновения непредвиденных обстоятельств прописан в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти. Борисенко также заявил, что сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента за апрель—июнь составило более 4,7 млн т, в денежном выражении это оценивается в $23 млн долларов.

В апреле стало известно о загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой. Это привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Словению, Венгрию и Германию. Прокачка чистой нефти в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти 9 июня.

По состоянию на 26 июня Белоруссия вытеснила из нефтепровода «Дружба» более 705 тыс. т загрязненного хлорорганикой топлива. Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ оцениваются в $20 млн. РАнее Борисенко сообщил, что участок «Дружбы» от Мозыря (Белоруссия) до польской границы полностью очищен. Нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме.

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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что страна из-за загрязнения трубопровода недополучила около 630 тыс. т российской нефти. по его словам, Минск сомневается в возможности сохранения в 2019 году запланированных объемов транзита нефти.

По заведенному в России уголовному делу о загрязнении «Дружбы» хлорорганикой проходят 13 человек.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: «Дружба», нефтепровод, Белоруссия, «Транснефть»
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