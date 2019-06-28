Минск предложил повысить тариф на транзит для компенсации за «Дружбу»

Минск предложил повысить тариф на транзит для компенсации за «Дружбу»

Белоруссия предложила России увеличть тариф на транзит на 21,7%. Второй вариант — прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 год

Белоруссия предложила России в качестве компенсации за ситуацию с «грязной» нефтью в «Дружбе» повысить тариф на транзит почти на 22%. Об этом заявил глава белорусского оператора нефтепровода Олег Борисенко, сообщает «Белта».

По его словам, «Гомельтранснефть Дружба» предложила два варианта. Первый — прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 год — 59,75 млн т. Второй — компенсация путем увеличения тарифов на транспортировку нефти.

«Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%», — заявил Борисенко. Он отметил, что механизм в случае возникновения непредвиденных обстоятельств прописан в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти. Борисенко также заявил, что сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента за апрель—июнь составило более 4,7 млн т, в денежном выражении это оценивается в $23 млн долларов.

В апреле стало известно о загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой. Это привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Словению, Венгрию и Германию. Прокачка чистой нефти в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти 9 июня.