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Бизнес ,  
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В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК

В Челябинске задержали гендиректора ЧЭМК Ходоровского
Павел Ходоровский
Павел Ходоровский (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

В Челябинске задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщил источник РБК. Это подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили РБК в СК.

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По данным Ura.ru, Ходоровский был задержан 11 июня в своем коттедже. Издание утверждает, что в списке доказательств вины есть видеозапись «с его противозаконными действиями в отношении детей».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ региона.

В конце февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал активы ЧЭМК государству.

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Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
металлургический комбинат Челябинск

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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