В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК
В Челябинске задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщил источник РБК. Это подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.
«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили РБК в СК.
По данным Ura.ru, Ходоровский был задержан 11 июня в своем коттедже. Издание утверждает, что в списке доказательств вины есть видеозапись «с его противозаконными действиями в отношении детей».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ региона.
В конце февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал активы ЧЭМК государству.
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