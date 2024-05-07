 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Бизнес ,  
0 

Суд отклонил жалобу экс-владельца ЧЭМК на передачу активов государству

Суд отклонил жалобу экс-владельца ЧЭМК на решение передать активы государству
Арбитражный суд отклонил апелляцию экс-владельца ЧЭМК Антипова на решение о передаче активов государству. В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов из-за неправильно проведенной в 1990-х приватизации
Юрий Антипов
Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу экс-владельца группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова и его жены Людмилы на решение арбитражного суда Свердловской области о передаче активов в пользу государства, следует из картотеки арбитражных дел.

Апелляции подавали также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» (входят в группу ЧЭМК).

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК в собственность государства. В надзорном ведомстве посчитали незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы.

По версии Генпрокуратуры, Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего контроль над ними получили резиденты недружественных стран. В ведомстве сочли эти действия «ущербом национальным интересам, обороне и безопасности» России.

6 марта Антипов подал апелляцию на решение суда.

Экс-владельца национализированного ЧЭМК Антипова задержали
Бизнес
Юрий Антипов

Кроме того, 5 апреля арбитраж Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с Антипова и его семьи и об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были группа «Ариант» и аффилированные с ней лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Суд постановил изъять в пользу государства «в счет взыскания неосновательного обогащения» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Во владении Антипова и его семьи осталось ООО «Метагломерат».

10 апреля, как писал РБК, крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант» перешли в собственность государства.

7 мая Антипов, Аристовы, Кретовы и четыре юрлица обжаловали решение о взыскании 105 млрд руб.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Юрий Антипов апелляционная инстанция жалоба

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Генпрокуратура решила взыскать с экс-владельца ЧЭМК около 26 млрд руб.
Бизнес
Генпрокуратура потребовала от группы ЧЭМК вернуть акции заводов
Бизнес
Владельцы заводов группы ЧЭМК обжаловали передачу активов государству
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 16:45
Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза Экономика, 19:35
Лукашенко исключил наступление с ядерным оружием Политика, 19:30
Глава Минобороны Израиля назвал условия прекращения операции в Рафахе Политика, 19:21
В Кремле рассказали, с кем встретился Путин после церемонии инаугурации Политика, 19:10
Клуб Карпина объявил об уходе основного вратаря Спорт, 19:04
Apple показала новые планшеты iPad с мощным ИИ-чипом M4 и OLED-дисплеями Life, 18:59
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года Политика, 18:53
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В SberCIB предсказали рост курса доллара до ₽95 к концу второго квартала Инвестиции, 18:49
Приведет ли наступление Израиля на Рафах к перемирию с ХАМАС Политика, 18:47
Притоки капитала в биткоин-ETF возобновились. Что изменилось Крипто, 18:38
МЧС сообщило о ранении сотрудников при атаке дрона в Горловке Политика, 18:37
Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ Спорт, 18:36
Аналитики оценили изменение высоты новостроек в городах России за 5 лет Недвижимость, 18:31
Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина Политика, 18:31 