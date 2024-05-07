Суд отклонил жалобу экс-владельца ЧЭМК на передачу активов государству

Арбитражный суд отклонил апелляцию экс-владельца ЧЭМК Антипова на решение о передаче активов государству. В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов из-за неправильно проведенной в 1990-х приватизации

Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу экс-владельца группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова и его жены Людмилы на решение арбитражного суда Свердловской области о передаче активов в пользу государства, следует из картотеки арбитражных дел.

Апелляции подавали также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» (входят в группу ЧЭМК).

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК в собственность государства. В надзорном ведомстве посчитали незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы.

По версии Генпрокуратуры, Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего контроль над ними получили резиденты недружественных стран. В ведомстве сочли эти действия «ущербом национальным интересам, обороне и безопасности» России.

6 марта Антипов подал апелляцию на решение суда.

Кроме того, 5 апреля арбитраж Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с Антипова и его семьи и об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были группа «Ариант» и аффилированные с ней лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Суд постановил изъять в пользу государства «в счет взыскания неосновательного обогащения» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Во владении Антипова и его семьи осталось ООО «Метагломерат».

10 апреля, как писал РБК, крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант» перешли в собственность государства.

7 мая Антипов, Аристовы, Кретовы и четыре юрлица обжаловали решение о взыскании 105 млрд руб.