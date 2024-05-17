 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК: без этого самолеты и пушки не построим

Глава «Ростеха» Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК нуждами военного производства
Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Ростех» получил поручение президента по привлечению инвесторов для переноса производств ЧЭМК за черту города. Недавно комбинат перешел в собственность государства. Сама госкорпорация будет обеспечивать спрос на металл предприятия
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) интересно «Ростеху» как производитель металла, рассказал в интервью РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов: «Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки».

До недавнего времени комбинат был одним из основных активов уральского бизнесмена Юрия Антипова. В феврале Генпрокуратура обвинила Антипова, а также его партнеров в незаконности приватизации этого и ряда других предприятий (АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов») в 1990-е. В результате судебного разбирательства активы были переданы государству. Вплоть до изъятия ЧЭМК оставался ядром бизнеса Антипова — крупнейшим и самым прибыльным его заводом. В 2022 году он получил 14,7 млрд руб. прибыли и рекордную как минимум за пять лет выручку на уровне 97,5 млрд руб. В 2023 году выручка снизилась до 81,59 млрд руб., и предприятие завершило год с убытком в 0,5 млрд руб., следует из его отчетности. Стоимость чистых активов ЧЭМК по состоянию на 31 марта составляла 32,48 млрд руб.

Чемезов — РБК: «Экономика для военных — дело десятое»
Экономика
Сергей Чемезов

Также к ЧЭМК были претензии в части его экологичности. На фоне судебного процесса в регион приехал президент Владимир Путин и на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии вредного промышленного производства и его переносе за пределы города.

В марте стало известно о том, что власти прорабатывают вариант передачи ЧЭМК в «Ростех» по следующей схеме: госкорпорация оставит себе 25% в капитале предприятия, остальные 75% будут проданы частному инвестору. Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование переноса производства ЧЭМК.

Как рассказал Сергей Чемезов, у госкорпорации есть соответствующее поручение: «У нас есть поручение президента о том, что мы можем привлечь частных инвесторов и за счет этих привлеченных средств перенести все производство за пределы города».

По его словам, заинтересованные инвесторы уже есть (кто — он не называет). Ранее источники РБК называли несколько претендентов — в частности, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, а также Дениса Сафина, гендиректора УК «Уральская сталь» (металлургический холдинг, куда входят Загорский трубный завод и комбинат «Уральская сталь»), и других кандидатов.

Суд отклонил жалобу экс-владельца ЧЭМК на передачу активов государству
Бизнес
Юрий Антипов

Роль «Ростеха» после переноса мощностей предприятия — обеспечить его последующую загрузку и спрос на произведенную продукцию. «Большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж, — объясняет Чемезов. — При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: «Слушайте, пора заканчивать».

В иске Генпрокуратуры к структурам Антипова указывалось, что принадлежавшие ему заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу» по выпуску систем и элементов вооружения. Впоследствии «представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны» производства и вовсе «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности канадско-швейцарской RFA International. Компания выступала трейдером ЧЭМК.

«Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину. При этом активы предприятий Антипов Ю.В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов», — указывалось в иске.

В группе ЧЭМК, в свою очередь, заявляли, что предприятия не относятся к ВПК: холдинг поставлял ферросплавы металлургическим предприятиям, а уже они отправляли сталь оборонным заводам.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Петр Канаев Петр Канаев
Ростех Юрий Антипов Сергей Чемезов Челябинская область

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Экс-владельцы ЧЭМК попросили приостановить исполнение судебных актов
Бизнес
Челябинский комбинат Юрия Антипова предложили передать в «Ростех»
Бизнес
Экс-владельца национализированного ЧЭМК Антипова задержали
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214 Бизнес, 09:01
Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину Политика, 08:59
«Расплата за годы ошибок». Снизится ли рекордная инфляция 70% в Турции Pro, 08:53
Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке Политика, 08:45
МИД счел неактуальными гарантии безопасности с Западом 2021 года Политика, 08:39
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Pro, 08:38
В США сочли операцию в Рафахе помехой для своих целей на Ближнем Востоке Политика, 08:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине Политика, 08:26
Путин заявил о готовности предоставить льготы инвесторам из Китая Экономика, 08:23
Стали известны сроки выхода GTA VI Технологии и медиа, 08:07
Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК: без этого самолеты и пушки не построим Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
«Коммерсантъ» узнал, что Шойгу не сразу пустили в китайский парламент Политика, 07:46
В Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов Общество, 07:37